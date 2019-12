Recomiendan reforzar la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos

Desde el inicio de la vigilancia intensificada de cuadros febriles no se ha confirmado ningún caso de dengue, zika ni chikungunya en la provincia. No obstante, se solicita a la comunidad mantener y reforzar las medidas de prevención.

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Coordinación de Epidemiología, informó que, desde el inicio de la vigilancia intensificada de cuadros febriles hasta hoy, 9 de diciembre, no se han notificado casos de dengue, zika ni chikungunya en toda la provincia.

El período de vigilancia epidemiológica intensifica dio comienzo el 1 de octubre en todas las áreas operativas, en el marco de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos. Desde esa fecha, a la Sala de Situación se han reportado 112 casos de síndrome febril inespecífico; dieron negativo en las pruebas de laboratorio para las referidas patologías.

No obstante, y a raíz de la alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud para algunos países de la región, la directora de Epidemiología, Griselda Rangeón, recomendó a la población intensificar las medidas de prevención, ya que “puede haber un incremento de casos”. Al respecto, dijo que el sistema sanitario provincial “está preparado para responder a una contingencia, pero toda la comunidad debe ser partícipe en las acciones preventivas”.

La funcionaria explicó que las enfermedades transmitidas por mosquitos tienen tiempos de mayor y menor incidencia. “Por lo general, estos ciclos duran cuatro o cinco años; el último brote importante lo tuvimos en 2016, por lo tanto, se trabaja con los municipios y la delegación nacional de control de vectores para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, a través de descacharrado domiciliario e información a la comunidad”, dijo.

Respecto al papel que le cabe a la población, reiteró que “si no permitimos que el mosquito ponga sus huevos en nuestras casas y se reproduzca, no hay riesgo de que se propaguen las enfermedades”. En ese sentido, recordó que es fundamental no tener al aire libre objetos que puedan acumular agua, evitar las plantas acuáticas, los floreros con agua, y mantener limpios los bebederos de los animales domésticos.

Intensificar la prevención

El Ministerio de Salud Pública reitera la importancia de reforzar, desde todos los ámbitos, las medidas de prevención, dado que en el período de lluvias potencia la posibilidad de que se generen criaderos de mosquitos en las viviendas y espacios peridomiciliarios.

En este sentido, se insiste en la necesidad de que la población en general refuerce las medidas preventivas. Se recomienda revisar y limpiar patios, jardines, canaletas y todo lugar donde pueda acumularse agua, desechando todo objeto que pueda servir para que el mosquito deposite sus huevos y se reproduzca.

Se debe cambiar diariamente el agua de bebederos de los animales, cepillar las paredes de todos los contenedores, tapar bien los tanques de agua, sellar pozos ciegos y colocar tela mosquitera en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre otras acciones.

Las personas que viajen por cuestiones laborales o de recreación a países donde habitualmente se detectan casos de dengue u otras enfermedades transmitidas por mosquitos, deben tomar las medidas de precaución necesarias y concurrir al servicio de salud más próximo si se presentan síntomas como erupciones en la piel (al estilo de reacciones alérgicas), dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, conjuntivitis sin secreción y fiebre, entre otros.

