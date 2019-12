Gustavo Sáenz es el nuevo Gobernador de la Provincia

Pasadas las 10,30 de la mañana y en las instalaciones de la Legislatura Provincia, Gustavo Sáenz juró como el nuevo Gobernador de la Provincia de Salta.

Al inicio de su discurso expresó: Hoy iniciamos un nuevo camino para Salta. Una nueva etapa en la cual, trabajaré sin descanso para que logremos tener una Salta mejor. Una Salta donde todos tengan las mismas oportunidades, una Salta justa y solidaria… Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Han podido ver la cantidad de obras que nunca se hicieron en la ciudad . Me llena de orgullo que el 62 por ciento de los salteños haya aprobado nuestra gestión…No vengo a prometerles nada, no lo hice en campaña no lo voy a hacer ahora. Si lo entiendo como una declaración, una declaración poniendo como testigo a alguien y quiero que sea el pueblo de mi provincia y uds como sus representantes, quienes sean testigos de mi juramento que es seguir manteniendo contacto permanente con la gente, con los distintos sectores, con los deseos y anhelos de cada ciudadano de nuestra provincia».

En Gobernador ya cerca las 12 del mediodía se trasladará hacia el Grand Bourg donde tomará juramento a los ministros que acompañaran su gestión.

