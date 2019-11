Se realizará la Campaña Provincial contra el Cáncer Bucal

Las actividades comenzarán mañana con concientización sobre la patología. Desde el lunes 2 al viernes 6 de diciembre, se realizarán controles en los servicios de Odontología de hospitales, sin turnos previos.

Mañana a las 8, autoridades del Ministerio de Salud Pública lanzarán la Campaña Provincial contra el Cáncer Bucal, en el hospital Papa Francisco, en conmemoración del “Día nacional de lucha contra el cáncer bucal” que se recuerda el próximo jueves 5 de diciembre.

El mismo día, se instalará un puesto informativo sobre la temática en Plazoleta IV Siglos, en Salta Capital, de 9 a 12.

Las actividades continuarán desde el lunes 2 y hasta el viernes 6 de diciembre con la atención de consultas sobre la patología, sin turnos previos, en el servicio de Odontología del hospital Señor del Milagro, de 8 a 12.

Asimismo, se atenderá a pacientes que deseen realizarse el control correspondiente, en el servicio de Odontología del hospital Papa Francisco de barrio Solidaridad, de 8 a 12.

Interior

En el interior de la provincia, desde mañana se colocarán puestos informativos en las plazas principales de cada localidad; mientras que las personas que deseen revisar su salud bucal ante la sospecha de síntomas, podrán dirigirse sin turnos previos a los hospitales de su zona y centros de salud que cuenten con atención odontológica.

El cáncer bucal

Es una enfermedad que puede detectar un odontólogo con un análisis de rutina y que en sus primeros estadios es asintomática, no presenta dolor y por lo general se manifiesta con la aparición de manchas blancas, marrones o negras que no se desprenden al pasar una gasa; lastimaduras que no cicatrizan en dos semanas; lesiones rojas, sangrantes, que pueden o no doler; crecimientos localizados en cualquier parte de la boca; y movilidad o pérdida de un diente sin causa aparente.

También, sensación de adormecimiento, anestesia en algún lugar de la boca; aparición en forma repentina, de un ganglio indoloro en el cuello; desadaptación de prótesis dentales; y alteración de la movilidad de la lengua.

Algunos factores de riesgo son el tabaquismo, alcoholismo, trauma crónico, exposición al sol y el virus del Papiloma Humano (VPH).

5 de diciembre

La campaña provincial se enmarca en el Día Nacional y Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Bucal, que se conmemora el 5 de diciembre, recordando el natalicio del profesor Julio Santana Garay, odontólogo cubano, quien se destacó durante toda su vida profesional por enseñar, investigar y estimular la conciencia de profesionales de Latinoamérica y el mundo, respecto de la prevención y diagnóstico precoz de las lesiones precancerosas y el cáncer bucal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...