Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales e Identidades No Binarias

La Comisión Directiva de ADIUNSa adhiere y convoca a la marcha que se realizará el día de la fecha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales e Identidades No Binarias. El horario de concentración será a las 17:30 hs. en Plaza 9 de Julio.

La violencia contra la mujer se manifiesta en forma física, sexual, psicológica, simbólica. En la Argentina muere una mujer cada 31 horas en manos de la violencia machista. Según datos de la Casa del Encuentro fueron víctimas de femicidio y de femicidio vinculado 251 niñas y mujeres, en lo que va del año en nuestro país.

En un contexto de ajuste neoliberal los derechos de las mujeres se ven afectados en forma directa y bestial. El gobierno nacional con el apoyo de los gobiernos provinciales y municipales desfinancia las políticas de prevención contra la violencia a las mujeres, lesbianas, travestis y trans.. El achique del Estado con el desfinanciamiento de la educación, la salud, afecta directamente a los sectores populares, la clase trabajadora en general y a las mujeres y niñes en particular.

En el contexto regional latinoamericano la situación de retroceso y quita de derechos es acuciante: represión atroz hacia los sectores populares en lucha contra las políticas neoliberales, como en Chile, Colombia, Ecuador, Haití, y a quienes resisten el golpe de Estado en Bolivia. En Chile, las denuncias por violencia sexual desde que iniciaron las manifestaciones implican de manera directa a agentes de las fuerzas estatales. En Bolivia el maltrato, discriminación y violencia que sufren las mujeres de los sectores populares llevó a que las mujeres de pollera sean icono en la resistencia al golpe .

Es por ello que las mujeres de Salta expresan:

#Abajo el golpe de Estado en Bolivia

#Fuera Piñera

#Fuera el FMI de Latinoamérica

– Basta de femicidios, transfemicidios, travesticidios.

– Educación Sexual Integral, científica Laica y con perspectiva de género

– Aborto legal seguro y gratuito

– No más muertas por abortos clandestinos

– Decimos NO a la derogación de la actualización del Protocolo de Abortos no Punibles 2019

– Basta de abuso policial. Derogación del art.114 del Código de Contravenciones. Cupo laboral trans ya

– Por infancias trans libres de discriminación y violencia.

– No a la designación de Pulleiro en el área de Seguridad de la Provincia de Salta, por reivindicar el genocidio de la última dictadura militar.

– Basta de miseria y desocupación – Trabajo genuino para las mujeres

– Basta de Trabajo Precario. Por igual trabajo,igual salario. Salario igual a la canasta familiar.

– Inmediata aplicación de la Ley Micaela.

– Separación de las Iglesias y el Estado.

– Fuera la burocracia sindical-No a la Reforma Laboral y Previsional.

– Repudiamos el golpe de Estado cívico, policial, militar y religioso contra el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, y los asesinatos, torturas y violaciones contra la población en lucha, en Chile y Bolivia.

– Decimos NO al fascismo en América Latina

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que fue declarado como tal en el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá- Colombia, en julio de 1981, en recuerdo a las hermanas Mirabal asesinadas por la dictadura de Trujillo. En este contexto que se vive en la patria grande, hoy más que nunca, recordamos a Minerva, Patria y María Teresa, luchadoras contra la Tiranía de Trujillo, y expresamos: Hermanas Mirabal, PRESENTES!

Por Comisión Directiva:

– Elizabeth Paz Burgos- Secretaria Adjunta

– Gladys García- Vocal

– Diego Maita- Secretario General

– Pablo Kirschbaum- Tesorero

