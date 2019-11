El Tribuno Básquetbol recibe este domingo a Facundo de La Rioja

El Tribuno Básquetbol recibe este domingo a Facundo de La Rioja desde las 21 en el Nicolás Vitale, de cara al cuarto choque del TBB el base Maxi Saravia dejó algunos conceptos del momento que atraviesan y el encuentro que se viene. Somos #elequipodelbarrio

El Tribuno Básquetbol (TBB) tendrá este domingo un nuevo desafío, será a partir de las 21 ante su gente en el Nicolás Vitale, zona sur de Salta capital, donde recibirá a Facundo de La Rioja. Partido complicado para los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco que si bien llegan dulces tras haber disputado y ganado tres encuentros, los riojanos llegarán con el cuchillo entre los dientes.

Respecto al buen momento que atraviesa el TBB, uno de los bases y experimentados del plantel, Maximiliano Saravia, sostuvo lo siguiente: “Creo que el arranque es bueno en cuanto al resultado porque pudimos quedarnos con los tres juegos pero en cuanto a desarrollo en sí, todavía nos faltan muchos detalles por pulir y encontrar esa identidad de juego que todo equipo con aspiración debe tener.

Si bien tuvimos varios jugadores que se están recuperando de distintas dolencias, no son excusas porque entrenando mostramos una cosa y después nos está costando por desconcentración plasmarlos en el juego”.

El conductor salteño, quien disputa la tercera temporada federal junto al TBB, sabe que el mote de “invictos” no debe marearlos y señaló: “La situación la manejamos con cautela sabiendo que la zona norte este año va a ser muy pareja, donde no hay un equipo que a simple vista sea superior en cuanto a nombres. Así que a su vez somos conscientes de que tenemos grandes posibilidades y queremos quedarnos con la mejor posición a lo largo de las 24 fechas. No tenemos que tener la presión de candidatos pero sí saber que es una oportunidad única de poder quedar primeros pero para eso tenemos que corregir varios detalles que al fin y al cabo son los que marcan la diferencia”.

Respecto al partido que se viene, este domingo, el base nacido en las canteras del club 9 de Julio, apuntó: “El partido del domingo es contra un rival que basa toda la ofensiva en tres jugadores que son determinantes, y vienen de ganar contra un buen equipo como lo es Tucumán Basket, así que estamos trabajando para poder defender esas situaciones y que tanto Zamudio como Gervasio o Vergara tengan que jugar incómodos y así darnos a nosotros la posibilidad de contragolpear y cometer varios puntos de ataque rápido que nos está faltando”.

Pensante no solo a la hora de jugar un partido de básquet, sino también de caminar por la vida, el doctor Saravia –es abogado- cuenta con la racionalidad para esperar tranquilo el próximo encuentro, sabiendo que no será para nada fácil pero a la vez consciente de que el verdolaga de la zona sur cuenta con las herramientas necesarias para mantener el invicto. En cuanto a los flancos positivos y los débiles del plantel, el base aportó: “Tenemos un equipo equilibrado defensivamente y en ofensiva tenemos, a mi entender, un buen juego interior y exterior, nos está faltando creer que somos más de lo que parecemos”.

“Rodaje nos falta seguro, con el correr de los partidos tenemos que ir acomodándonos, y ajustar detalles que son corregibles todavía como ser porcentajes en tiros libres o bajar las pérdidas. La filosofía de juego que quiere Ricardo (De Cecco) la tenemos en teoría pero no en la práctica, que es: defender duro, tener el ataque rápido como arma principal y si no se puede tener un juego estático inteligente encontrando espacios”.

Este domingo el TBB recibirá a Facundo de La Rioja desde las 21 en el Complejo Nicolás Vitale de la zona sur de Salta capital, otro partido que como los que suele protagonizar el representante salteño en la tercera división del básquet nacional, promete y mucho. Las entradas generales tienen un valor de 100 pesos.

