Diputados junto a autoridades del Ente Regulador de Servicios Públicos evaluaron la prestación de los servicios de agua y luz

La Cámara de Diputados recibió al presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, Jorge Figueroa Garzón para analizar en general la prestación de los servicios de agua potable y energía eléctrica, las medidas implementadas para mejorar la prestación de los mismos, los reclamos de los vecinos de diferentes partes de la provincia y, concluyeron en que la entidad de control exigirá a las empresas Co.Sa.ySa y EDESA realizar las obras correspondientes para garantizar la prestación y calidad de ambos servicios.

Al comienzo de la reunión, el Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, manifestó que el motivo del llamado al Ente Regulador de Servicios Públicos es por los reiterados cortes de agua y luz que se suceden en diferentes partes de la provincia, provocando, entre otras cosas, que los docentes de escuelas suspendan las clases.

Tanto Godoy, como las autoridades de la entidad de control, coincidieron en la necesidad de emitir un comunicado en el que ambas instituciones exigirán a la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (Co.Sa.ySA) y la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA), realizar las obras necesarias para garantizar la calidad y la prestación de agua y energía eléctrica a todos los salteños.

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, Jorge Figueroa Garzón, explicó que se transita en una época del año muy compleja en lo que respecta a la prestación de agua y luz en toda la provincia, principalmente en los departamentos del norte salteño donde las temperaturas que se afrontan son muy altas.

En lo que respecta al agua, Figueroa aseguró que se están haciendo obras en toda la provincia para mejorar la distribución del agua, pero al ser tanta la demanda es necesario que se hagan cortes programados durante la noche o en ciertos horarios diurnos para que se pueda brindar el servicio durante la época de altas temperaturas.

“Si no hay recurso, no hay que distribuir, los calores son extremos y eso produce que se utilice mucho el servicio y si no cortamos en ciertos horarios como lo estamos haciendo, para recuperar el caudal de las cisternas y así poder garantizar el agua durante las horas de calor intenso”, manifestó.

Así también, el presidente del Ente Regulador explicó que existen diversos canales de solución inmediata para las problemáticas planteadas, pero son las empresas las que deben hacerse cargo de las mismas.

En lo que respecta a la energía eléctrica, Figueroa Garzón afirmó que ya no reciben la misma cantidad de reclamos que antes, lo que deja en claro que se realizan y se continúan haciendo obras que llevan solución a la gente.

En este sentido, comentó que se están haciendo obras en Orán, Tartagal y Pichanal que llevarán soluciones para esos departamentos; así también, explicó que en Rivadavia, EDESA está solucionando las complicaciones en la zona.

Además, el presidente del Ente Regulador explicó que ante la nueva situación nacional en lo que respecta a la distribución de energía eléctrica, el norte del país se vio perjudicado, ya que “al ser cola de línea del país, eso se nota en el abastecimiento del servicio”.

En cuanto al convenio con Bolivia de abastecimiento para el departamento San Martín, Figueroa reveló que si bien los trabajos llevan un buen ritmo, no cree que la obra termine antes del primer trimestre del 2020, por lo que no sería una solución inmediata.

“De esta manera ya no seríamos cola de línea del país, pero lamentablemente los tiempos de no dependen de nosotros por lo que no podemos asegurar cuando estará lista”, explicó.

En tanto, el Gerente de Energía Eléctrica, Antonio García, aclaró que los principales problemas surgen cuando se producen los picos de consumo, lo que provoca que no se pueda garantizar el servicio.

“Hay que ser conscientes que los cambios de equipos y mejoras en las prestaciones traen aparejados costos para los usuarios, que por suerte se ven que funcionan al ser cada vez menos los reclamos percibidos por la empresa”, dijo García.

Sobre la facturación de los servicios, Figueroa Garzón, manifestó la imposibilidad de establecer tarifas diferenciadas para las diferentes regiones de la provincia, y remarcó: “el servicio público no es sinónimo de gratuidad, el mismo debe pagarse en la medida en que se presta; si los usuarios pagan por un servicio 2 estrellas, no pueden esperar que la empresa les brinde uno de 5 estrellas”.

CONSULTAS DE LEGISLADORES

San Martín

La diputada Gladys Paredes manifestó que existen problemas de abastecimiento de agua en las localidades de Salvador Mazza, Aguaray y Mosconi.

En lo que respecta a la calidad del agua, aseguró que los filtros utilizados para el líquido dejan en evidencia la presencia de Cryptosporidium, un género de protistas parásitos del filo Apicomplexa, que genera diarrea a quienes lo sufren.

“Hasta el mes de septiembre se registraron 21 casos en Tartagal, esta bacteria no existe en ninguna parte del mundo, esto ameritaría una denuncia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo la legisladora.

En este sentido, remarcó que la solución sería ozonizar el agua para erradicar el parásito, además que Aguas del Norte debería hacerse cargo del tratamiento de los pacientes.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, Paredes aseguró que el departamento sufre muchas subas y bajas en el nivel de tensión, produciendo que artefactos eléctricos se rompan.

Anta

La diputada Alejandra Navarro comentó las complicaciones que sufren los vecinos del departamento, principalmente las localidades de Joaquín V. González y El Quebrachal, con los constantes cortes de luz.

“Los transformadores no dan abasto, si bien es cierto que se están cambiando, no hay miras de soluciones a corto plazo para la región”, dijo la legisladora.

Así también, aseguró que no es cierto que haya menos reclamos por parte de los usuarios del servicio en el departamento, sino que en las oficinas de EDESA no toman los reclamos.

Rivadavia

El diputado Ramón Villa hizo hincapié en los constantes cortes de servicio eléctrico en la zona de Banda Norte.

“En Morillo por ejemplo tenemos un solo operario, debe venir gente de Embarcación para colaborar cuando hay un desperfecto técnico, que lamentablemente son muy constantes”, dijo el legislador.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Elio Flores, Gladys Paredes, Santiago Godoy, Claudio Del Plá, Alejandra Navarro y Ramón Villa.

Además, estuvieron presentes el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, Jorge Figueroa Garzón; el Gerente de Energía Eléctrica, Antonio García; y, la Gerente Económica, Virginia Aldazabal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado