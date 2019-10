“La planificación urbana es el alma del crecimiento”

José Gauffín, candidato a concejal por el PRO en el Frente Sáenz Gobernador, se refirió en una entrevista al tema del medio ambiente; al respecto consideró: “tenemos que cuidar los cerros, no he visto emprendimientos para reforestar el cerro San Bernardo”, consultado acerca de los emprendimientos comerciales que se discuten, Gauffín señaló que deben buscarse lugares que no superen la cota establecida en los cerros.

En relación con los servicios tercerizados, el candidato consideró que “hay que recuperarlos con un sentido ambiental, hoy es pésimo el tratamiento de residuos, ahí hay que poner el foco, además, hay que buscar nuevas áreas para el vertedero San Javier”, aseguró.

Por último, sostuvo que “la planificación urbana es el alma del crecimiento, no hay que ir detrás de la necesidad sino adelante con un plan” y ejemplificó con los asentamientos como Floresta que “comenzó de forma irregular y hasta que el Estado pudo brindar una solución, ya se había asentado gente más arriba”, finalizó.

