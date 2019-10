Magdalena Marcone: “El Estado debe estar para acompañar, no para producir la muerte de sus ciudadanos”

“A pesar de haber ido a ver a los políticos, plantearles, poner con ellos en la mesa los pro y los contra de esto que se estaba debatiendo, no entendían, no escuchaban. Entonces, en vez de quedarnos en casa lamentándonos decidimos participar en política y aquí estamos para eso, para participar y, desde adentro, tratar de modificar todo lo que atenta contra la vida de los salteños y de los argentinos”. De esta manera relata Magdalena Marcone cómo llegó a la boleta del Frente Nos y PCP Salta, luego del debate legislativo y social sobre la ley del aborto.

La candidata a diputada nacional sostiene que todos los que están en la listas para senadores y diputados por Salta dijeron lo mismo: “Acá hay que poner un freno, hay que participar porque esto ya es demasiado. Avasallar el vientre de la madre como un derecho para matar a sus hijos abre la puerta que cualquier cosa tenga valor, entonces después todo vale”.

“El Estado debe estar para acompañar, no para producir la muerte de sus ciudadanos”, enfatiza Maga Marcone y agrega que “ahora ha dado vuelta sobre lo que ya está establecido en el Código Penal y lleva a hacer el aborto con leyes anticonstitucionales en vez de darle a la mujer todo el apoyo y la contención que necesita para no llegar a esta situación que no solo es traumática porque, además de matar a un niño inocente de una manera cruel, es traumática para la propia mujer y pone en riesgo su propia vida”.

El Frente Nos – PCP en Salta, propone a Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton como presidente y vice, completa la boleta con Susana Urrestarazu a senadora y Magdalena Marcone, Ezequiel Vargas, Cecilia Durand Bosch y Pablo Gallardo a diputados. “Vamos al Congreso a representar a la gran mayoría de los salteños que, una y otra vez, decimos Sí a la vida y Si a la familia”, concluyó Marcone.

