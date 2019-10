Llamado a Concurso Abierto y Público para la Incorporación de Aspirantes a Cadetes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta – 2.020/2.022

Los interesados podrán inscribirse “online”, a través del link que posee la página web del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta: www.spps.gob.ar, desde el día viernes 25 de octubre del corriente año, hasta cubrir las vacantes autorizadas.

Los requisitos generales son:

• Ser argentino nativo o por opción.

• Tener como mínimo 17 años y no más de 24 años al momento de la incorporación. Tener aprobado el ciclo polimodal – ex secundario – al 31 de diciembre del año 2.019. Estado civil soltero/a comprometiéndose a no adquirir obligaciones de concubinato, paternidad o maternidad, mientras duren sus estudios.

• El peso y la talla de los postulantes masculinos y femeninos serán proporcional a su estatura y edad, para los masculinos la estatura mínima será de 1,68 metros y máxima de 1,90 metros, para las mujeres será de 1,60 y 1,80 metros respectivamente.

• Reunir las condiciones psico-físicas-sociales debidamente comprobadas conforme la reglamentación vigente.

• Reunir antecedentes que acrediten moralidad y buenas costumbres así como las de su grupo familiar primario.

• Contar con el consentimiento por escrito de los padres o tutor si fuere menor de 18 años.

• No registrar antecedentes judiciales ni policiales, provinciales y nacionales.

• No haber sido dado de baja de otros centros de formaciones causado por actos de indisciplina, con secuelas de enfermedades e informes desfavorables de los mismos.

