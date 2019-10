Se aprobó extender los períodos de licencia por maternidad y paternidad para abogados en la Provincia

Diputados dio media sanción a la iniciativa que promueve modificar el artículo 50 del Código Procesal Civil y Comercial, Ley 5.233, que establece la ampliación del tiempo de licencias por maternidad a 60 días corridos y a 10 días hábiles en caso de paternidad.

Las abogadas y procuradoras deberán hacer uso de este derecho antes o después del parto, pero siempre a partir del momento del nacimiento como fecha límite para la iniciación de la licencia. En caso de adopción, se tomará el tiempo desde que se concretara la misma.

Los abogados y procuradores tendrán derecho a 10 días hábiles en caso de paternidad, debiendo hacer uso de este derecho al momento del nacimiento y/o adopción.

Cabe destacar que en todos los casos se deberán cursar con anticipación la comunicación correspondiente a la Corte de Justicia, indicando los días que solicitan ser eximidos de comparecer a tribunales y ser notificados, adjuntando la documentación justificativa de la solicitud. En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, la solicitud deberá efectuarse dentro de las 48 horas de ocurrido.

Otro punto a tener en cuenta es que durante los días de licencia, el profesional no podrá firmar escritos ni realizar ninguna actuación judicial.

El diputado Lucas Godoy remarcó que este es un pedido que vienen haciendo las abogadas litigantes y procuradoras desde hace mucho tiempo. Así también, explicó que el pedido se había dilatado ya que en un juicio siempre hay dos partes y una se ve afectada por la situación de la otra.

“Es importante que Salta sea pionera en el país en materia de derechos tanto para mujeres como hombres que van a ser padres”, dijo el legislador.

En tanto, la diputada Isabel De Vita le pareció importante la normativa que otorga un derecho tan importante a las mujeres para no ser discriminadas.

Por su parte, el diputado Héctor Chibán expresó su apoyo a la iniciativa y advirtió que debería incorporarse el plazo por adopción que originalmente no estaba contemplado en el proyecto.

Así también, el diputado Guillermo Martinelli explicó que esta, como muchas normas, son producto de la necesidad popular en diferentes momentos, y ahora es cuando debe escucharse a las mujeres y hombres que van a ser padres.

El proyecto autoría del diputado Lucas Godoy fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

SOLICITAN CREAR UNA GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE ROSARIO DE LA FRONTERA

La Cámara Baja aprobó la iniciativa por la que insta al Ministerio de Salud Pública, la creación de una Guardia de Seguridad, en el Hospital Melchora Figueroa de Cornejo de la localidad de Rosario de la Frontera.

La misión de dicha guardia será resguardar los bienes y la protección de las personas, tanto respecto de los trabajadores de la salud como de aquellos que concurren al nosocomio como pacientes, acompañantes o visitantes y funcionará de forma ininterrumpida, todos los días del año.

El proyecto autoría del diputado Gustavo Orozco fue aprobado por unanimidad.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

INSTAN A SAETA A INSTALAR PUNTOS DE RECARGA DE TARJETA EN EL DEPARTAMENTO DE CERRILLOS

Legisladores aprobaron la iniciativa por la que la Cámara Baja solicita a la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), realice la instalación de puntos de recarga automática de tarjetas en la localidad de San Agustín, Municipio La Merced, y en el Barrio Los Pinares, Municipio de Cerrillos.

El pedido obedece a responder una necesidad de poder contar con un servicio básico para los vecinos de la zona.

El proyecto, autoría del diputado Mario Ábalos, fue aprobado por unanimidad.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

SOLICITAN DECLARAR PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DE SALTA LA ESTACIÓN DE TRENES “LOS BAÑOS

Diputados aprobó la iniciativa por la que requiere al Poder Ejecutivo Provincial declarar “Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la provincia de Salta” a la Estación de trenes Los Baños, ubicada en el municipio Rosario de la Frontera.

El proyecto, autoría de la diputada Emilia Figueroa, fue aprobado por unanimidad.

REUNIONES

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

LEGISLADORES ANALIZARON JUNTO AL COLEGIO DE ABOGADOS POSIBLES MODIFICACIONES AL CIF

Durante el encuentro se analizó el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores, que busca modificar el art. 5º de la Ley 7665 de Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), los representantes de la entidad apoyaron los cambios propuestos por la normativa basado en que de esa manera las investigaciones llegarán a un mejor término y aportarán mayor credibilidad al sistema de justicia provincial.

La iniciativa autoría del Poder Ejecutivo Provincial incluye una modificación orgánica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales N° 7665, que establece los requisitos y misiones del director del CIF, para que la dirección esté a cargo de un fiscal penal especializado.

El texto aprobado en la Cámara Alta además, impulsa la creación de tres nuevas fiscalías, una en Rosario de la Frontera, otra en Cachi y una de ciberdelito con competencia en toda la provincia.

Los miembros del Colegio de Abogados explicaron que muchas investigaciones no han terminado de forma correcta, por lo que consideran importante que el Procurador General sea un Fiscal idóneo, objetivo e imparcial.

Así también, resaltaron la importancia que el organismo en cuestión tenga representación tanto para la parte querellante, como la defensa.

“Las investigaciones no han llegado a buen término, pero si todas las partes involucradas están representadas, se garantizaría un mejor funcionamiento, por lo que estamos ante una oportunidad histórica para otorgarle credibilidad a la justicia provincial”, manifestaron.

Por otro lado, remarcaron que hay cuestiones a lo largo de todo la legislación judicial que no se resuelven con cambios en el CIF, sino que requieren de cambios más profundos.

Así también, se aseguró que los recursos humanos existentes no son suficientes para todo el trabajo que realizan, ya que “el desconocimiento hace que muchos magistrados soliciten al COF pericias no criminales”.

El diputado Guillermo Martinelli manifestó que de la manera en que está redactada la modificación del artículo 5 en la propuesta, el Director pasa a ser una parte en la causa por lo que se “arruinaría” la imparcialidad necesaria para el cargo.

“Es muy importante que las pericias se puedan realizar la forma más objetiva y científica posible”, dijo el legislador.

En tanto, el diputado Héctor Chibán expresó que “queda claro que el cambio no es apropiado, el CIF debe ser un órgano independiente para garantizar la objetividad y la imparcialidad en el proceso penal”.

Por su parte, el diputado Javier Diez Villa aseguró que será importante que el Colegio de Abogados acerque un escrito en donde se expida sobre la situación para poder adjuntarlo al expediente.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Guillermo Martinelli, Javier Diez Villa, Marcelo Oller, Gladys Moisés, Héctor Chibán, Julio Moreno, Santiago Godoy, Emilia Figueroa, Lucas Godoy, y Claudio Del Plá.

Además, estuvieron presentes el Presidente del Colegio de Abogados de Salta, Dr. Humberto Burgos, y el Dr. Alejandro Catan.

LA CÁMARA BAJA RECIBIÓ A INTEGRANTES DEL COLEGIO DE MAGISTRADOS DE SALTA

Diputados recibieron a integrantes del Colegio de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público para interiorizarse sobre los cambios propuesto por el Ejecutivo Provincial en cuanto a la reforma de la conducción del Cuerpo de Investigadores Fiscales a cargo de un Fiscal Penal.

Los representantes del Ministerio Publico Fiscal destacaron la importancia del C.I.F como Órgano Auxiliar y sostuvieron que la independencia del mismo no se verá afectada ante la dirección del organismo por un Fiscal, según lo expresado por Eduardo Barrionuevo, Presidente del Colegio de Magistrados de Salta y aseguro “nos preocupa la libertad y la honra de todos los ciudadanos y entendemos que este proyecto no altera eso”.

Por su parte el diputado Guillermo Martinelli solicitó los motivos por los cuales se busca cambiar la figura de la dirección del C.I.F y manifestó su desacuerdo y preocupación con este cambio ya que entiende que el organismo debe ser independiente ya que “las pericias que pidan los jueces deben estar desprovistas de toda direccionalidad” y enfatizo “el fiscal tiene el deber de objetividad y como meta la búsqueda de la verdad” a lo que Barrionuevo respondió que la independencia “no seria modificada por esta ley”.

En sintonía, el diputado Héctor Chibán opinó que esta iniciativa no es apropiada ya que el organismo “debe ser decididamente independiente” y entiende que la dirección en manos de un fiscal afectaría el debido funcionamiento del proceso penal “porque las pruebas pueden ser dirigidas por una parte” en detrimento “del derecho de la defensa a juicio”.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Santiago Godoy, Lucas Godoy, Héctor Chibán, Ramón Villa, Guillermo Martinelli, Julio Moreno, Javier Diez Villa, Marcelo Oller Zamar; la diputada Emilia Figueroa; el Presidente del colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta, Eduardo Barrionuevo y la jueza Virginia Haydée Solorzano.

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES

DIPUTADOS RECIBIERON A TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LA CONFITERÍA DEL MUSEO DE ALTA MONTAÑA

Los ex empleados aseguraron haber sufrido de parte del concesionario del local, acoso laboral y que se les paga media jornada cuando trabajaban más de 9 horas diarias.

Durante el encuentro, los trabajadores explicaron que hicieron denuncias en reiteradas oportunidades contra el titular de la “Fundación Ideas del Norte”, que tiene diversos contratos de prestación de servicios con el estado provincial. Así también, aseguraron que trabajan más de 9 horas diarias y se les pagó por media jornada.

Por otra parte, las jóvenes despedidas agregaron las denuncias por acoso sexual, contra el titular de dicha fundación.

Además, aseguraron que tres de las personas que habían quedado sin trabajo fueron recontratados por necesidad económica.

“Desde el lugar me negaron, dicen que yo nunca trabajé ahí para que no pagarme, y nos pusieron una restricción perimetral por más de 200 metros de donde esté el dueño, por supuestas amenazas que nunca le hicimos”, dijeron uno de los ex empleados del local.

En cuanto a la intervención del Ministerio de Trabajo, explicaron que desde el sector consiguieron una conciliación simple, no obligatoria, por lo que no se logró un acuerdo para poder volver a trabajar.

El diputado Claudio Del Plá manifestó que se están violando los derechos de los trabajadores, en un Estado Provincial que avala y es el principal responsable de la gran cantidad de trabajo en negro en Salta.

“Vamos a acompañar a los trabajadores en su reclamo y esperamos la intervención efectiva del Ministerio de Trabajo, por el bien de ellos”, dijo el legislador.

