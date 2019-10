Kosiner: “Si hay algo que cambiar en el sistema político de Salta son las dobles candidaturas”

Así lo manifestó al ser consultado por medios periodísticos sobre las dobles candidaturas. “La gente vota a una persona que no va a asumir por lo que terminan votando a una persona que no saben quién es”, puntualizó Kosiner._

El diputado nacional y candidato a renovar su banca por el frente Consenso Federal Pablo Kosiner expresó su opinión sobre las dobles candidaturas en diálogo con medios periodísticos locales.

“Ya que muchos piden rever el sistema político de Salta, yo pediría que se debatan las dobles candidaturas, eso se puede resolver ya. Me gustaría que se dé la discusión completa con las dobles candidaturas”, subrayó Kosiner.

En ese sentido, el legislador salteño afirmó: “Están aquellos que son candidatos a Gobernador y Senador Nacional o Vicegobernador y Diputado Nacional que financian dos campañas con fondos públicos tanto de la Nación como de la Provincia ya saben que alguno de los dos cargos no van a asumir. No es ético, es una falta de respeto para la sociedad”

“Tiene que ver con los principios de cada uno, con la propia honestidad y no con la especulación. Se le pide a la gente un voto que después no van a respetar”, enfatizó.

Asimismo, Kosiner aseveró que no entiende “cómo alguien puede pedir que lo voten para algo que después no van a asumir. En consecuencia, la gente vota a una persona y terminan votando en realidad a otra que no saben quién es. Porque no se puede asumir en los dos cargos”.

“Me preguntan muchos respecto al cambio en la boleta única electrónica. Pero yo creo que si hay algo que cambiar en el sistema político de Salta son las dobles candidaturas. Hay que prohibirlas. Es algo que yo no estoy de acuerdo y tiene que ver básicamente con el respeto a los salteños”, aseguró Kosiner.

Pablo Kosiner también fue consultado respecto de las elecciones del próximo 27 de octubre a nivel nacional. “Desde Consenso Federal estamos dando el primer paso para construir un nuevo espacio político en la Argentina por fuera de la grieta. Creo que con la experiencia de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey podemos salir adelante y construir una nueva Argentina con mirada Federal”

«Además del Presidente tenemos la oportunidad de elegir qué Congreso queremos de cara al futuro. Nosotros queremos seguir trabajando por el interior, con una agenda de desarrollo que tenga como objetivo generar herramientas para recuperar el empleo y mejorar la calidad de vida de cada salteño”, finalizó.

