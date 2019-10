Romero: “En Salta, como en todo el país, estamos demostrando que #SíSePuede”

El senador nacional y candidato a renovar su banca por Salta, Juan Carlos Romero, dijo frente a una multitud que “en Salta, como en el resto del país, estamos demostrando que sí se puede”.

Lo hizo en el marco de la Marcha que recorre Mauricio Macri por 30 ciudades de la Argentina con vistas a los comicios generales del próximo 27 de octubre.

Quiero decirles que ustedes también están haciendo acá los que miles de argentinos están demostrando en el país: que sí se puede”, comenzó su discurso en el escenario montado a los pies del Monumento al General Martín Miguel de Güemes.

En un tramo de su alocución, Romero sostuvo que “el 27 (de octubre) es un momento importante en la historia de país. Nosotros queremos quedarnos con esto porque el kirchnerismo no va a volver”. Más adelante dijo: “No sólo me preocupa el recuerdo del desastre que terminó en el 2015; quiero decirles que están asustando a la gente con sus medidas y reformas, queriendo volver para atrás y no los vamos a dejar”.

“Sabemos que hay mucha gente con muchas dificultades y problemas y el presidente está haciendo todos los cambios necesarios para hacer más llevadera la situación. No hay magia. Nadie hace magia”, argumentó, y seguidamente sentenció que “en el Senado nunca vi un legislador de Cambiemos que haya sido llamado y presionado para que vote a favor del oficialismo.

Finalmente, el senador Romero subrayó que “vamos a garantizar para Salta las obras que necesitamos en la provincia”.

Tras las palabras del ex gobernador, el presidente Macri se dirigió a la concurrencia y manifestó: “Nos une la honestidad, querer vivir en libertad, querer construir y no destruir, nos une respetar al otro, nos une la Democracia, nos une el no a la impunidad. Estamos acá para defender nuestros valores. No tengamos miedo, yo los voy a defender y no voy a parar hasta que no construyamos la Argentina que nos merecemos”.

“Yo sé que el mayor peso cayó sobre ustedes, la clase media. Quiero decirles que los escuché y que todo lo que hemos hecho no ha sido en vano porque hoy estamos parados sobre una base más sólida y fuerte. Ahora viene el crecimiento, la mejora del salario, y el alivio a fin de mes”, dijo el mandatario.

Por último, manifestó que “no hay moral que justifique vender drogas y matar a nuestros hijos. Con el trabajo en la frontera norte de Orán vamos a combatir el narcotráfico.

Acompañaron en el escenario al presidente, además del senador Romero, los candidatos a diputados nacionales Miguel Nanni y Virginia Cornejo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado