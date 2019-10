Funciones de fin de semana: Cine Espacio INCAA

Este fin de semana el Cine Espacio INCAA ofrecerá sus clásicas funciones de fin de semana. La programación está compuesta por “Todo por el ascenso”, de Jorge Piwowarski, “Margen de error”, de Liliana Paolinelli, “Claudia”, de Sebastián De Caro y “La Deuda”, de Gustavo Fontán.

Te presentamos los horarios de sus funciones, recordando que las entradas tienen un costo de $40.

TODO POR EL ASCENSO, de Jorge Piwowarski

Viernes 11/10/19, 20:00 hs.

Domingo 13/10/19, 22:00 hs.

SINOPSIS:

Se viene la Gran Final del Torneo Federal de Fútbol Argentino entre el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza y el Club Atlético Saavedra y quien gane pasará de Categoría. Para Nestor (Ariel Perez de María) y Rafa (Tomas Fonzi) hinchas del Atlético, significa el partido de sus vidas y estan decididos a realizar los 1.200km que separan a Mendoza de Buenos Aires con tiempo y tranquilidad para vivir ese momento único. Las cabalas de Nestor, el cruce con Barras Bravas, una baja en el plantel y la aparición repentina de Fabián (Fernando Govergun) les otorga un poder supremo para ganar el partido y ellos harán Todo por el Ascenso.

Dirección: Jorge Piwowarski

Guión: Federico Viezcas, Jorge Piwowarski

Intérpretes: Tomás Fonzi, Ariel Pérez De María, Fernando Govergun

Género: Comedia

Duración: 80 minutos

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Origen: Argentina

Año: 2019

MARGEN DE ERROR, de Liliana Paolinelli

Sábado 12/10/19, 22:00 hs.

SINOPSIS:

La vida de Iris se desbarata cuando aloja en su casa a Maia, la hija de su gran amiga. Todo lo que parecía consolidado peligra cuando se entera de que la chica está enamorada de una mujer mayor… ¿Será ella?

Dirección y Guión: Liliana Paolinelli

Intérpretes: Susana Pampín, Camila Plaate, Eva Bianco

Género: Comedia dramática

Duración: 82 minutos

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Origen: Argentina

Año: 2019

CLAUDIA, de Sebastián De Caro

Sábado 12/10/19, 20:00 hs.

Domingo 13/10/19, 20:00 hs.

SINOPSIS:

Claudia es una organizadora de eventos obsesiva por su trabajo. A tal punto que en el sepelio de su padre termina discutiendo con la empresa fúnebre sobre la organización del mismo. Una amiga acude a su ayuda para que la reemplace como Wedding Planer de una importante boda. Claudia acepta y rápidamente investiga sobre los novios, su familia, etc. Pero descubre que el lugar elegido tiene problemas edilicios y sobre la hora decide cambiar la localización de la ceremonia. Este será el comienzo de una serie de acontecimientos que irán complicando la boda y a nuestra heroína.

Dirección y Guión: Sebastián De Caro

Intérpretes: Dolores Fonzi, Laura Paredes, Julieta Cayetina

Género: Comedia

Duración: 86 minutos

Calificación: Apta para todo público con reservas

Origen: Argentina

Año: 2019

LA DEUDA, de Gustavo Fontán

Viernes 11/10/19, 22:00 hs.

SINOPSIS:

Mónica no realizó unos pagos de un cliente de la oficina en la que trabaja. Los quince mil pesos que faltan no solo la comprometen a ella sino también a un compañero, que es quien descubre la falta. Parece que no es la primera vez, pero el compañero, a pesar del enojo, conserva el silencio y vuelve a creerle: Mónica se compromete a reponer la suma de dinero a la mañana siguiente.

Dirección: Gustavo Fontán

Guión: Gustavo Fontán, Gloria Peirano

Intérpretes: Belén Blanco, Marcelo Subiotto, Leonor Manso, Edgardo Castro

Género: Drama

Duración: 74 minutos

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Origen: Argentina

Año: 2019

