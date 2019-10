ADIUNSa: Miércoles 9 de Octubre, Jornada de Lucha

El pasado viernes 04, desarrollamos Asambleas Gremiales en las ciudades de Salta, Tartagal y Orán. El objetivo de las mismas, fue discutir sobre las Resoluciones del Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica, y sus resoluciones.

En el caso de Salta la reunión fue en el IEM Arturo Oñativia, con un buen marco de concurrencia. Ahí se dio una importante instancia de discusión y debate político, algo que debemos recuperar en nuestros ámbitos de toma de decisiones. El Secretario General de ADIUNSa informó que, a raíz de la medida de fuerza de lxs trabajadorxs de Aerolíneas Argentinas y la cancelación de 45 vuelos entre la noche del lunes 30/09 y la mañana del martes 01/10, no hubo quórum en la reunión de CONADU Histórica. Por ello, en la reunión que se desarrolló con los presentes se llegó al consenso que “Sin qúorum, no podía tomarse la decisión de realizar un paro”. No obstante, entre las asociaciones presentes -y las ausentes que dieron a conocer sus mandatos-, dicha opción no era la prevaleciente.

Nuestro mandato ante dicho Plenario era el de “Paros Progresivos” (con la idea de ir incrementando los días de Paro). No obstante, y en virtud del marco en dicha instancia, y de la resolución tomada, es que se decidió ratificar lo decidido, en la voluntad de hacer el esfuerzo por darle visibilidad y despliegue a la medida de fuerza. Así, si bien hubo una moción de parar el día miércoles 9, la mayoría se inclinó por la Jornada de Lucha, con suspensión de actividades en ambos turnos y movilizaciones internas por el predio de la Universidad.

Uno de los argumentos centrales pasa por la posibilidad de dar a conocer nuestras reivindicaciones, e interpelar a la comunidad. Asimismo, ir preparando el terreno ante la posibilidad de realizar otra medida de fuerza el día 16 de octubre, fecha en la que se publicaría el IPC de Septiembre, referencia para el cálculo de la cláusula gatillo prevista en el acuerdo salarial.

Desde Tartagal, nuestra Secretaria Adjunta Ely Paz Burgos nos informa que se tomó una decisión en idéntico sentido, y desde Orán, la delegada Aranzazú Guevara informa que, si bien la reunión fue reducida, se pudo conversar sobre la situación actual, político salarial de la docencia universitaria, y se planteó la necesidad de seguir buscando instancias para fortalecer la participación de lxs docentes.

Planteado así el escenario, las medidas acordadas para el miércoles 9 son:

Para la Sede Salta, en dos turnos: 1) concentración en IEM, desde las 10.30. Declaramos la suspensión de tareas de 11 a 13.30 y a partir de ese horario, marchamos por el predio de la Universidad, acompañadxs de un bloque de percusión, con la idea de concentrar a las 12 en la puerta de la Universidad; 2) concentración en IEM, desde las 16.00. Declaramos la suspensión de tareas de 16.30 a 19.00 y a partir de ese horario, marchamos por el predio de la Universidad, acompañadxs de un bloque de percusión, con la idea de concentrar a las 17.30 en la puerta de la Universidad.

Para la Sede Tartagal, se prevé suspensión de actividades de 10.30 a 12.30 horas, concentrando en el IEM Tartagal, para a partir de ahí, desarrollar una movilización interna.

Asimismo se solicita colocar carteles en las aulas y/o boxes informando sobre la “Suspensión de Actividades” y/o la Adhesión a la medida. En las sedes gremiales, tendremos a disposición dicho material.

Finalmente, convocamos a Asamblea para el próximo martes 15, a las 10 horas en inmediaciones de la Sede Gremial. En tal caso, corresponde una hora de tolerancia en caso de no haber el quórum necesario (mitad más unx de lxs asociadox).

Por Comisión Directiva:

Diego Maita L. – Secretario General

Elizabeth Paz Burgos – Secretaria Adjunta

Jorge Ramírez – Secretario Gremial

Pablo Kirschbaum – Tesorero

Gladys García – Vocal

Pamela Pérez – Vocal

Delegadxs Gremiales:

Aranzazú Guevara – Orán

Miguel Rosales – Humanidades

Cecilia Cabanillas – Ingeniería

Belén Abdo – IEM Salta

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado