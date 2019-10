Acta de Labor Parlamentaria

Los señores presidentes de los Bloques Políticos, elevan al señor presidente de la Cámara de Diputados, Dr. MANUEL SANTIAGO GODOY, los proyectos para incorporar en el Acta de Labor Parlamentaria para la Sesión Ordinaria del día 8 de octubre del corriente año, que está convocada a horas 16:00 con el siguiente orden:

1. Proyecto de Ley. Autores: Santiago Godoy, Marcelo Oller Zamar y Alberto Abadía. (Bloque Justicialista). Expte. 91-40.538/19.

Propone incorporar los artículos 6º y 7º a la Ley 7411 referente a los Deudores Alimentarios Morosos.

Sin dictamen de la Comisión de Legislación General.

Breve Síntesis: el presente proyecto tiene por fin adoptar otro tipo de medidas con el objeto de compeler al progenitor remiso al pago de la cuota alimentaria debida a sus hijos, enmarcando y analizando la conducta omisiva del alimentante desde la Convención de los Derechos del Niño, y desde la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.

2. Proyecto de Declaración. Autor: Lucas Godoy (Bloque Justicialista). Expte. 91-41.306/19.

Expresar solidaridad con los trabajadores que se desempeñaban en la Delegación Salta de la Secretaría de Agricultura Familiar, quienes fueron despedidos por el Estado Nacional.

Sin dictámenes de las Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión Social: y de Legislación General.

3. Proyecto de Ley. Autora: Rosana Guantay (Bloque Frente para la Victoria). Expte. 91-41.253/19.

Propone incorporar la Actividad Lúdica como estrategia pedagógica en nivel inicial y primario para fortalecer el aprendizaje, la convivencia, la inclusión, el compañerismo y el trabajo en equipo de los niños.

Sin dictámenes de las Comisiones de Educación; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: La presente iniciativa legislativa propone brindar una herramienta estratégica introduciendo al niño al alcance de aprendizajes con sentido en ambientes agradables, de manera atractiva y natural desarrollando habilidades. Por lo anterior se originan niños felices dando como resultado habilidades fortalecidas, niños afectuosos, con disposición a trabajar en el aula, curiosos, creativos en ambientes que propician y amplían su vocabulario y la convivencia, cautivando a su entorno familiar y con ello el interés de los padres hacia los eventos escolares.

4. Proyecto de Ley: Silvia Varg, Guillermo Martinelli, Javier Diez Villa y Betty Gil. (Bloque Un Cambio para Salta). Expte. 91-39.611/18.

Propuesta para modificar el inciso f) del artículo 8° de la Ley 7546.

Sin dictámenes de las Comisiones de Educación; de la Mujer; de Salud; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

5. Proyecto de Ley. Autora: Gladys Moisés y Norma Lizárraga. (Bloque Cambiemos PRO). Expte. 91-41.033/19.

Propone modificar el artículo 298 de la Ley 5233 – Código Procesal Civil y Comercial de Salta.

Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; y de Legislación General.

6. Proyecto de Declaración. Autores: Sebastián Otero y Senador Roberto Enrique Gramaglia (Bloque Renovador). Expte. 91-40.559/19.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, arbitre los medios necesarios para proveer de bancos o mesas y sillas a las escuelas del departamento Metán.

Con dictamen de la Comisión de Educación.

7. Proyecto de Ley. Autor: Ivan Mizzau (Frente para la Victoria). Expte. 91-39.492/18.

Propone denominar “Centro Cultural” o “Club de Cultura” a cualquier espacio no convencional, espacio experimental o espacio multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas.

Sin dictámenes de las Comisiones de Cultura; de Asuntos Municipales; de Hacienda y Presupuesto; de Obras Públicas; y de Legislación General.

Breve Síntesis: Los artistas y productores buscan nuevos espacios de expresión y pertenencia, por los que se multiplicaron así los centros culturales autogestivos, consolidándose una escena independiente, caracterizada por el entrecruzamiento y la multiplicidad de disciplinas artísticas, su sentido comunitario, y su lógica abierta y participativa. Sin embargo, la legislación actual no acompaña este cambio de paradigma, al no comprender en ninguno de sus rubros habilitatorios la naturaleza múltiple de estos espacios, ni sus modos de gestión colectivos, sus escenarios alternativos, ni su relevancia social. Es objeto del presente proyecto de Ley profundizar la transformación cultural que se viene dando en nuestra Provincia, reconocer la existencia de Casas de Artistas, Centros Barriales y Sociales, Centros Culturales y Clubes de Cultura, adaptar los requerimientos legales a las necesidades de espacios independientes y autogestivos, flexibilizar los trámites y acelerar los tiempos de habilitación para los nuevos espacios culturales, facilitar la subsistencia de emprendimientos no lucrativos mediante trámites gratuitos, proteger emprendimientos culturales mediante la inscripción en un Registro de Usos Culturales, permitir la descentralización de espacios culturales, permitiéndoles funcionar en zonas no comerciales, establecer excepciones en materia de accesibilidad para emprendimientos no comerciales, manteniendo las exigencias de seguridad e higiene previstas en otras leyes vigentes.

8. Proyecto de Ley. Autres: Claudio Del Plá y Arturo Borelli (Bloque Partido Obrero). Expte. 91-39.681/18.

Propone derogar el inciso 2) del artículo 136 y los incisos 5) y 6) del artículo 275 del Código Fiscal.

Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; de Obras Públicas; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El objetivo de la presente Ley es dejar sin efecto las eximiciones impositivas, de todo tipo, que reciben las organizaciones religiosas en nuestra provincia, algunas de ellas, como en el caso de la Iglesia Católica, garantizadas por el Código Fiscal provincial (artículo 136, inc. 2, sobre impuesto inmobiliario y en el artículo 275, 5 y 6 sobre Sellos) y por disposiciones y acuerdos particulares. El presente proyecto no aborda los subsidios que reciben las mismas religiones para el sostenimiento de su acción en la educación, lo cual debe ser abordado con otras disposiciones que garanticen la continuidad educativa, bajo la responsabilidad directa del Estado.

9. Proyecto de Ley. Autor: Javier Vázquez (Bloque Justicialista). Expte. 91-39.779/18.

Propone declarar obligatoria la prevención del Hipotiroidismo Congénito mediante el diagnóstico precoz en los recién nacidos.

Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

