Olmedo: «En Salta debe volver el orden y el respeto”

El precandidato a gobernador emitió su voto alrededor de las 8.29 en Las Lajitas. Expresó su molestia por la demora en la apertura de la escuela y la mesa donde debía sufragar. «Tenemos que tener una provincia ordenada no como hoy en la votación» sostuvo.

Alfredo Olmedo llegó a las 7.54 a la Escuela N°4510 Antártida Argentina en Las Lajitas y debió esperar media hora la apertura de la misma, finalmente el precandidato fue el primero en emitir su voto en la mesa, logrando sufragar a las 8.29 minutos.

«Esto no puede pasar, debe volver el orden por sobre todas las cosas, no como hoy donde no dejaban ingresar ni a la prensa. Debe volver el orden y el respeto. En una provincia ordenada estas cosas no pasan» sostuvo Olmedo.

Consultado por cómo continuará su jornada hasta el cierre de los comicios indicó que aprovechará parte del día para recorrer la provincia. Su próximo destino será Joaquín V. González y desde las 18 hs. se reunirá junto al resto de los candidatos del Frente «Olmedo Gobernador» en la sede de PARES ubicada en calle Rivadavia 435 de Salta Capital.

