Lavagna y Urtubey en Córdoba: «El Gobierno pone a las finanzas antes que a la gente»

La fórmula presidencial de Consenso Federal se reunió con el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y luego Lavagna afirmó: «Cuando se trata de la gente, no hay fondos. Cuando se trata de pagarle a especuladores financieros, los fondos aparecen».

Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey participarán del Ciclo Diálogos Políticos, titulado «Claves para la gobernabilidad en la Argentina» y de un encuentro en la Bolsa de Comercio en la que ambos expondrán ante los asociados. Previamente, ante medios locales, la primera consulta giró en torno a la decisión de la Corte que dispuso que la reducción del IVA no puede afectar los fondos de la coparticipación para las provincias. Al respecto, Roberto Lavagna expresó que «la Corte tomó una medida razonable. Cuando se trata de la gente, no hay fondos. Cuando se trata de pagarle a especuladores financieros, los fondos aparecen. Ponen primero las finanzas antes de la gente, y lo lógico es que en un país con pobreza y hambre primero esté la gente».

En tanto el Gobernador de Salta y candidato a vicepresidente sostuvo que «fuimos catorce las provincias que presentamos la cautelar ante la Corte Suprema para reclamar la devolución de los fondos nacionales coparticipables. El fallo de la Corte no discute el hecho de bajar esos impuestos, lo que establece es que esa baja no puede hacerse por decreto porque es anticonstitucional. La única forma de que el país vuelva a retomar la confianza es actuar a derecho y si el gobierno nacional decide modificar la coparticipación federal por decreto no lo está haciendo».

Reunión con Juan Schiaretti

Previo a este encuentro con medios locales, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey se reunieron con Juan Schiaretti en la Casa de Gobierno provincial. «El gobernador es un viejo amigo de ambos, siempre hemos hablado con mucha claridad. Respetamos su postura de manejarse el sistema de boleta corta. Hoy la discusión tuvo que ver con cómo percibimos la situación del país que es muy compleja. Fue una reunión con muchas coincidencias», señaló Lavagna.

Por su parte, Juan Manuel Urtubey, remarcó su larga amistad con su par cordobés y señaló que «tenemos una mirada común con respecto a construir un país federal en serio. Se necesita poner a disposición de las fuerzas productivas una Argentina que pueda ir para adelante y salir de este modelo especulativo. Esencialmente, construir un país federal requiere garantizar condiciones de sustentabilidad de funcionamiento en cada una de las provincias. Hay dos fuerzas políticas que obtuvieron mayores votos en las primarias que hasta ahora no tienen mucho para hablar de eso. Este tema lo hablamos con Schiaretti, y con muchos otros dirigentes y ciudadanos en Argentina».

Por último, Lavagna se refirió a la situación económica del país. «Hay que volver a poner en marcha la actividad económica. Argentina esta hace 8 años estancada. Cuando uno recorre, ve que hay equipamiento instalado por todos lados tapado con lonas porque no hay trabajo. Entonces hay que ver cómo se pone en funcionamiento esa capacidad ociosa. Eso se hace estimulando el consumo. El 50% de los jóvenes menores de 17 años están en situación de pobreza, y muchos en situación de hambre. Lo que es central, es volver a poner en marcha una economía que lleva muchos años de estancamiento. Poner en marcha la economía y crear trabajo es por donde debe medirse en el mediano plazo el éxito o el fracaso de un gobierno», concluyó.

