Sáenz cerró campaña en Orán: “Tenemos la fuerza y la convicción para poner de pie a la provincia”

En un masivo acto en Orán, el precandidato a Gobernador recordó que “del otro lado están los mismos de siempre, los que han sumido a Salta en la pobreza, en la inseguridad y en la desocupación”

El precandidato a gobernador por la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, realizó el cierre de campaña de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el próximo 6 de octubre en toda la provincia. En el acto estuvo acompañado por los precandidatos de Orán a intendente, Pablo González, a senador Juan Cruz Curá y a diputada Patricia Hucena, todos pertenecientes al Frente Sáenz Gobernador.

Ante una multitud reunida en la esquina de Vicente López y Planes y 25 de Mayo, Sáenz manifestó: “Muchas gracias Orán y gracias a todos los salteños que me abrieron la puerta de sus casas, que me brindaron cariño y mucho respeto, me llevo mucha gente, historias y sueños guardados en mi corazón, que serán los que me dará fuerzas en los momentos difíciles”.

Y siguió diciendo: “Nosotros logramos meternos en el corazón de los salteños. Hemos formado un frente abierto, plural que es ejemplo a nivel nacional demostrando que aquí no hay grieta, ni odios de esos que duelen y lastiman, aquí hay amor por Salta y por los salteños. Hemos encontrado ese puente que nos una al final del camino, que nos dice hacia donde tenemos que ir. No importa de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos. Luchamos para recuperar la esperanza perdida, la dignidad, por los salteños para que vivan mejor. Luchamos por una Salta más justa, equitativa y solidaria. Tenemos la fuerza y la convicción para poner de pie a la provincia. Le pido a Dios que bendiga esta tierra y a todos los salteños. Salta tiene futuro y lo vamos a construir entre todos”.

Previamente al acto de cierre, estuvo en la localidad de Hipólito Yrigoyen recorriendo los barrios y conversando con los vecinos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado