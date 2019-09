Media sanción para crear el Plan Provincial de Escuelas Abiertas

La Cámara Baja aprobó la iniciativa que promueve la creación del Plan Provincial de Escuelas Abiertas: Educación no formal de contención y prevención social, con el objetivo de crear, fomentar y desarrollar, espacios y actividades destinado a niños, niñas y adolescentes en condiciones vulnerables.

Escuelas Abiertas es un plan provincial que impulsa el aprendizaje de valores como la solidaridad, respeto, responsabilidad, principios y la regulación emocional por medio de la educación no-formal, incentivando la expresión corporal, intelectual, social y psicológica, que son imprescindibles para la conformación de una identidad que provea de aspiraciones, identificaciones sanas y que promuevan el crecimiento y desarrollo personal.

El plan se llevaría a cabo en las Escuelas Públicas de la Provincia de Salta, los días que no existan actividades de educación formal.

El diputado Baltasar Lara Gros manifestó que es imprescindible el trabajo social en las instituciones educativas, principalmente en la época de crisis que estamos pasando a nivel nacional y provincial.

«Esta será una política de Estado que contendrá a los más necesitados, más allá de quien sea el gobierno de turno», dijo el legislador.

Por su parte, el diputado Claudio Del Plá, presentó un dictamen de minoría, finalmente rechazado, criticó el proyecto al asegurar que no hay garantías del Estado para que el programa funcione correctamente, ya que la misma busca un voluntariado por parte de quienes quieran trabajar, no brindando las condiciones laborales mínimas como aportes, ni obra social, etc.

«No concebimos que debamos avanzar si no se da un encuadre adecuado para los trabajadores, por lo que queremos que se incorporen como trabajadores del Estado», dijo el legislador.

El proyecto autoría del diputado Baltasar Lara Gros, fue aprobado por mayoría, con el voto en negativo del diputado Claudio Del Plá, y pasó al Senado en revisión.

