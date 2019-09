Entrevista a Sergio “Oso” Leavy: habló del endeudamiento de la provincia y de las dificultades por las que están atravesando los sectores más postergados de la provincia

El pre-candidato a Gobernador por Salta Sergio ”Oso” Leavy, en una entrevista realizada por la FM La Patriada de Buenos Aires se explayó sobre diversos temas y describir sus pensamientos sobre su actual candidatura a Gobernador Provincial.

Entre sus frases disparo contra el actual gobernador provincial: «Juan Manuel Urtubey endeudó a la provincia por encima de sus posibilidades y para que pague el siguiente gobernador». Además deslizó que “está dejando una serie de deudas que esperamos que sean manejables en los próximos años. Salta está cada vez con más deuda y menos ingresos».

«Hay una Salta para los turistas y una Salta para los salteños. Te alejás del centro turístico y empieza a aparecer la pobreza y esta es una provincia sumamente rica», denunció el diputado nacional. «Hoy Salta es una de las provincias más pobres de la Argentina», lamentó.

«En la provincia hay muchas obras que no se hicieron, inventaron empresas de humo que ni siquiera pagaban los impuestos. Se evadieron 821 millones de pesos a través de 27 empresas», apuntó Leavy. «La causa no avanza pese a que es la más grave en la historia de la ciudad de Salta, según el propio fiscal del caso. Por esto, muchas obras no se hicieron».

Al ser consultado sobre la situación docente, estimó que «se están destinando muy pocos ingresos a educación, salud e infraestructura». «Creemos que los docentes tienen que estar bien pagos. Hay que trabajar con ellos para ver cómo hacemos para transformar la provincia», observó. Y detalló: «La educación es la base para el desarrollo».

«Yo vengo del interior profundo. Tenemos a los guaraníes, que son muy trabajadores, y a los wichis, que son nómadas. Es muy difícil que se puedan desarrollar en un contexto de crisis», contó “El Oso” Leavy. «El que nos conoce nos vota después del trabajo que hicimos en la región», concluyó.

fuente: FM La Patriada

