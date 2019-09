Fuerza y talento, el interno Iván Albornoz regresó al TBB

“Regreso con sensaciones encontrada, alegría y nostalgia de volver al club y reencontrarme con toda la familia del TBB”, apuntó el pivote salteño que se sumó para jugar la tercera temporada Federal junto a #elequipodelbarrio

Conocedor de la tercera categoría a nivel nacional, el salteño Iván Albornoz regresó al Tribuno Básquet para ser parte en la tercera incursión de la institución en la competencia nacional. Proveniente de Peñarol del Tala, Entre Ríos, el interno oriundo de Rosario de la Frontera llegó con ganas de triunfar.

El Tribuno Básquetbol (TBB) sigue a pleno con la segunda semana de pretemporada bajo las órdenes del entrenador en jefe, Ricardo De Cecco, y el preparador físico, Javier Gómez. El plantel terminó de completarse con la llegada del base Ignacio González Iriarte, el bahiense es el único jugador oriundo de otra provincia, el resto del plantel verdolaga es auténticamente local, un detalle no menor para el representante salteño en el Torneo Federal.

Y entre tantos salteños se encuentra el interno de dos metros de altura, Iván Albornoz quien tras su regreso: “La verdad que regreso con muchas sensaciones encontradas, alegría y nostalgia de volver y reencontrarme con la familia del TBB. Es sentirnos como en nuestro hogar para los que ya tuvimos la posibilidad de ser parte de esta club”.

Al ser consultado por cómo se encuentra el equipo y cómo esta él en particular tanto física como mentalmente, Albornoz sostuvo que todo marcha muy bien, “estoy bien física y mentalmente muy concentrado para lo que se viene. Todos estamos poniendo el mayor esfuerzo, trabajando a diario”. Acerca de sus compañeros el rosarino manifestó que todos “tienen empuje de sobra, creo que somos un gran complemento el uno con el otro y en ese sentido conformamos un equipo joven, la mayoría salteños y eso nos hace redoblar los esfuerzos por este club. El técnico desea un equipo aguerrido defensivamente y sobre todo que corra la cancha”, adelantó.

En la última temporada del TFB el interno salteño jugó para el equipo entrerriano de Peñarol del Tala, elenco que es conducido desde lo táctico por el cordobés Pablo Martínez, quien dirigió al TBB en su primera participación federal hace dos temporadas. Tras su paso por Peña el jugador apuntó: “Fue positivo y productivo, después de lo que pasó con mi lesión que me costó. Además, por la región fue muy duro, el noreste argentino y sobre todo Entre Ríos es muy fuerte en materia de básquet. Me parece que fue lo que me dio fuerzas para recargar y volver. Uno lo toma como aprendizaje a mi me sirvió mucho para tomar confianza y agarrar ritmo”.

Acerca de la nueva temporada federal Iván Albornoz sostuvo que será una competencia fuerte con “equipos y jugadores de gran peso en la división”. Si bien con el correr de los partidos el grupo del TBB se irá dando cuenta para qué están, como el resto de los competidores, “a medida que dejemos todo en cada partido irán llegando cosas grandes para el equipo. Como siempre decimos, el TBB pone muchísimo y más, entrega todo en esta categoría y se sabe del esfuerzo que hace el club para jugar el Federal. Será fundamental correr, trabajar y reforzar la defensa”.

A la hora de anhelar y soñar de cara al futuro inmediato en la tercera división del básquet argentino, el pivote salteño no escatima en sus sueños: “Siempre se busca el mejor futuro, que el equipo deje todo. El deseo de todo el equipo es hacer un muy buen torneo, algo que el TBB viene realizando en sus dos temporadas anteriores, así que soñamos con el ascenso, sabemos que será muy difícil pero también sabemos que no es imposible”.

FICHA

Nombre: Iván Arnaldo Albornoz

Nacimiento: 5 de noviembre de 1986 (32)

Lugar: Rosario de la Frontera, Salta

Posición: pivote (5)

Altura: 2,00 metros

Proveniente: Peñarol del Tala, Entre Ríos (TFB)

Trayectoria: Independiente (Salta), Mitre (Tucumán), Ameghino (Córdoba), Talleres de Tafi viejo (Tucumán), Tucumán BB, Peñarol del Tala (Entre Ríos) y Tribuno Básquetbol (Salta).

