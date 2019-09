El Ajuste Mata: Paro Nacional Docente

La Comisión Directiva de ADIUNSa manifiesta su dolor y congoja ante el fallecimiento de las docentes que volvían de una protesta en Rawson y tuvieron un accidente vial. Lxs docentes de Chubut vienen llevando adelante un Paro en toda la provincia por la demora en el pago de salarios que llevó a la falta de funcionamiento de la Obra Social, mejoras salariales, entre otras. Esto inició hace más de un mes.

Anoche el descontento se cristalizó ante la muerte de estas maestras y generó una protesta generalizada de la ciudadanía chubutense.

Los gobiernos, tanto provincial como nacional, no supieron dar una solución a esta situación. No han establecido los mecanismos necesarios para solucionar el problema salarial de lxs trabajadorxs estatales, y de lxs trabajadorxs de la educación en particular. Es más, tensionando la situación, el gobernador Arconi envió ayer a la legislatura un proyecto para aumento de sueldos de funcionarios y planta política de la provincia.

En este marco, y bajo la consigna “El Ajuste Mata”, nuestra Federación CONADU H. llama al Paro Nacional para el día de mañana 19 de septiembre, en apoyo y solidaridad a la lucha de los docentes de la provincia de Chubut.

Desde la Comisión Directiva de ADIUNSa adherimos a dicha convocatoria, y llamamos a Paro para mañana, con suspensión de todas las actividades académicas. Asimismo, invitamos a estar alertas y participar de las actividades que pudieran desarrollarse en tal marco.

Por Comisión Directiva:

Diego Maita- Secretario General

Jorge Ramirez- Secretario Gremial

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado