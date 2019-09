Sáenz se reunió con los miembros de la Unión Industrial de Salta

Conversaron sobre las principales problemáticas que atraviesa el sector y las maneras de resolverlas.

Esta mañana, el precandidato a gobernador, Gustavo Sáenz, se reunió con el presidente, vicepresidente 2°, Julio Usandivaras y Eduardo Gómez Naar y miembros de la Unión Industrial de Salta (UIS), para hablar sobre las principales problemáticas por las que atraviesa el sector y las soluciones posibles.

En palabras de Sáenz: “El sector productivo debe ser socio de los Estados Nacional, Provincial y Municipal, porque son los generadores de trabajo digno. Para ello debemos potenciar las cadenas de valor, de los distintos sectores, porque hay gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, como así también empresas de gran escala, que aún no se hay desarrollado. Hoy, nuestra gente se ve obligada a emigrar, no hay generación de trabajo digno en el interior provincial. No hay posibilidades de revertir esta situación sin crecimiento productivo, sin que haya pequeñas, medianas y grandes empresas trabajando en toda nuestra geografía”.

Y prosiguió: “Contamos con alrededor de 1,3 millones de habitantes, quienes -si les brindamos condiciones económicas favorables- pueden ser un fuerte mercado interno para nuestros productos y servicios. Somos una provincia rica que exporta sólo el 1,4% del total país, segunda por detrás de Tucumán en el NOA. Estos datos muestran todo lo que se puede mejorar. Es fundamental desarrollar un polo de inversiones para industrializar nuestra producción y para crecer en la agricultura y otras actividades productivas”.

Estaban presentes además los miembros de la UIS: Ramiro Cornejo, Paula Bibini, Franco Crivelli, Armando Galloni, Daniel Alurralde, Raúl Coledani y Abel Fernández Castro. También estaba en la reunión el Coordinador de Intendencia, Pablo Outes.

