El evento cinematográfico más importante de la región continúa desarrollándose en Jujuy con diversas actividades que han tenido gran aceptación por parte del público, tanto en las salas de cine como en las actividades especiales.

Diálogos de Altura con Ricardo Aronovich: “El cine es espectacular”

Con la Sala Mayor del Teatro Mitre colmada de espectadores, se llevó a cabo “Diálogos de Altura” con una de las personalidades más reconocidas del cine mundial: el director de fotografía Ricardo Aronovich, fue entrevistado por el director artístico de Festival Daniel Desaloms en el marco del Festival Internacional de Cine de las Alturas.

Aronovich formó parte de los primero movimientos del cine independiente argentinoy acompañó a grades directores en toda su trayectoria.

Desde niño ya sentía instintivamente su pasión por la puesta en escena, “cuando tenía 10 años conocí a un titiritero, Javier Villafañe, que me enseñó hacer títeres y crear historias, desde entonces comencé a hacer obras de teatro de títeres para el barrio. Podría decir me empezó a gustar la puesta en escena”, comentó.

A los 19 años, tuvo su primer deslumbramiento sobre el cine que le hizo cambiar la visión de su futuro. “Era un día de mucho frío y nieve, estaba en Chicago, iba caminado a donde vivía en el campus de la Universidad y pasé por un edificio neogótico pequeño, en donde decía cine club. Entré porque hacía frío y me gustaba el cine, ya empezaba la función y caí impactado por lo que estaba mirando. Era una película genial, fue un quiebre que me abrió a otras cosas, un punto de partida extraordinario y definitivo”.

Sin embargo, la decisión de hacer fotografía comenzó mucho antes: “Yo tenía un tío que hacia documentales y encontré en la casa de mis abuelos una gran maleta llena de películas, negativos y positivo, que me fascinaron y ahí descubrí la descomposición del movimiento. Esto me fascinó creo que tenía instintivamente implementado en mi ser, toda la fotografía, porque dibujaba mucho desde chicos y bastante bien, siempre me gustó la composición y también la pintura que la seguía por mi cuenta. Me fabriqué un proyector con una caja de zapatos, una lupa, un tubo y una luz. Luego empecé a dibujar sobre celofán, lo pegaba con cola y tinta china, haciendo un cine primitivo de las cavernas” bromeó Ricardo.

Sin embargo, ese talento salió a luz gracias a dos personas o “gurúes” como él le llama, “tuve dos maestro SimonFeldman y Tabernero.Con ellos aprendí lo que es hacer puesta en escena y el “abc” de la estructura cinematográfica. Es por eso que a pesar de que la fotografía fue mi decisión, nunca la despegue de la puesta de escena, los colores y las pinturas”.

Feldman fue el primero en llamarlo para hacer una película, “Los de la mesa 10” fue un trabajo diferente porque rompió el sistema de iluminación convencional con el que se trabajaba en el cine argentino, que en ese entonces existía bajo las normativas que imponía la industria americana. Desde ahí comenzó a proyectarse como el primer director de fotografía que intentabaestablecer otras forma de manejar la luz y de ambientar las escenas.

Luego de su innovación en el cine nacional(en donde trabajo con varios directores de esa época), se fue a Brasil donde filmó“Los fusiles” de Luis Guerra.

Emigró a Europa y trabajó con los grandes directores que son parte de la historia del cine. “Yo no quería ir a Europa nunca lo pensé, fui con Luis Guerra a hacer su otra película “Dulce cazadores”y ahí comenzó con los requerimiento de grandes directores, grabando películas como “Invasión” y “Providence”.

Para cerrar este encuentro de lujo, Ricardo reflexionó “El cine para mi es extraordinario y me llevo a conocer personas que nunca olvidaré”.

Vale destacar que a modo de homenaje, en el marco del festival se proyectará una selección de sus mejores trabajos: el miércoles la película “Los venerables todos” a las 15: 15 hs en la salas de Annuar Shopping y el jueves “Providence” en el mismo lugar a las 16:40 hs.

Periodismo de Entretenimiento

Catalina Dlugiy Rolando Gallego nos acompañan en esta 5ta edición del festival con su taller “Periodismo de entretenimiento” el cuál se dicta en dos partes, dando comienzo el martes 10 en el Punto de Encuentro en Plaza Vilca.

Desde que participan del festival han introducido a un periodismo real e inteligente, ambos proponen entender su profesión con pasión, y que el periodismo de entretenimiento no quede de lado o relegado a la percepción de “canales de gran audiencia de difusión nacional que piensan el espectáculo como la posibilidad de hacer chimento y buscar carroña detrás de esa figura o de ese evento o película” como describe Rolando.

El periodismo de entretenimiento tiene la característica de participar en diferentes mundos, con variados modelos y plataformas, donde se puede disfrutar del arte y construir desde el periodismo y la crítica una percepción desde puntos fuertes de interés que se generan a través de la inteligencia, perspicacia y sobre todo la información, frutos del trabajo. La “tarea” (como advierte Catalina) de conocer todo lo relacionado con el entrevistado (trabajos, obras, escritos, últimas declaraciones y más), es la “obligación” del periodista.

En el transcurso del taller se presentaron dos ejemplos fundamentales para entender esta idea de profesión como un “campo de batalla” que nos debe tener atentos y arriesgados; reconocer qué se propone un medio, el ser un intermediario para expresar las ideas del artista, sus actividades y su talento. Así, destacaron los espacios de encuentro y circuitos como lo es el Festival de Cine de las Alturas para encontrar otra agenda de películas que requieren nuestra atención, en este contexto Catalina destacó que “una obra no existe hasta que no tiene su público” y que se debe tener el compromiso de realizar esta clase de difusión a las obras nacionales que encuentran un portal importante en nuestra provincia, es por esto que Rolando y Catalina acompañan el festival desde hace tres, entendiendo la importancia de los nuevos circuitos de distribución y el efecto que tienen las críticas en este ecosistema del entretenimiento.

Bolivia Lab:“Experiencia Laboratorio de las Alturas”

Esta tarde en el Punto de Encuentro, se presentó “Bolivia Lab- Experiencia Laboratorio de las Alturas” a cargo de Agar Burgos y Marcos Russel quienes comentaron las acciones que llevan a cabo desde el laboratorio y además adelantaron lo que será la próxima edición 2020.

Bolivia Labes una red colaborativa que genera espacios de encuentro, intercambio, formación y desarrollo de propuestas audiovisuales, y fomenta el fortalecimiento de las relaciones entre productor y autor de la obra audiovisual; aspecto fundamental a la hora de generar un proyecto capaz de financiarse en cualquiera de las instancias del desarrollo, producción o las diferentes etapas de exhibición y comercialización del producto audiovisual.

“En el 2020 que será nuestra 11° edición tendremos como país invitado a Francia, y nuestro objetivo será continuar apoyando y fomentando a todos los cineastas, generando talleres, capacitaciones, charlas y muestras de cine iberoamericano a profesionales locales e internacionales. Esto no se puede lograr sin aliados estratégicos como los Cineastas de Iberoamérica, Institutos de cine, empresas privadas, festivales y otros laboratorios”.

Por otra parte, Agar señaló la importancia de participar del Festival Internacional de Cine de las Alturas “tenemos un gran cariño con este festival porque siempre nos tratan muy bien además hemos logrado firmar convenios para llevar proyectos para que participen de Bolivia Lab”.

Cabe señalar, que el Ente del Festival Internacional de Cine de las Alturas firmó el año pasado un convenio con Bolivia Lab, el cual tiene por objetivo estimular la producción de largometrajes entre los realizadores audiovisuales de la Provincia de Jujuy y brindar a los representantes del proyecto ganador la posibilidad de participar en el Bolivia Lab, un evento concebido para la formación y el desarrollo de proyectos audiovisuales que se desarrolla año a año en La Paz, Bolivia.

Al respecto y sumándose a la presentación del equipo visitante, el Coordinador General del Festival Facundo Morales, señaló “el año pasado con este mismo concurso enviamos cuatro proyectos que fueron los ganadores. Ahora estamos lanzando la convocatoria “Laboratorio de las Alturas” para noviembre con el objetivo de fomentar y enriquecer la industria audiovisual de la Provincia. Se podrán presentar largometrajes de ficción creados por realizadores de la provincia que acrediten un año de residencia en Jujuy y se los premiará con un viaje para participar de la onceaba edición del Bolivia Lab en el año 2020 donde presenciarán clínicas, y todas las actividades que se produzcan”.

La recepción de proyectos iniciará el 1° de noviembre y se recibirán durante 3 meses, hasta el 1° de febrero de 2020.

Para finalizar los ganadores de los proyectos ganadores que participaron del Bolivia Lab comentaron sus experiencias describiéndolas como enriquecedora y un espacio en donde pudieron conformar una red de contacto con realizadores, productores y distribuidores.

Cine Móvil en San Pedro

El equipo de Cine Móvil y Alturas Móvilcontinuaron hoy su recorrido por San Pedro, donde acompañaron a los alumnos de las Escuela N°60 en la proyección de la película «4×4». Por la tarde, las proyecciones continuaron en la localidad de «El Bananal». Allí, en el Bachillerato N° 27, más de 200 estudiantes acompañaron las actividades con gran entusiasmo.

La jornada tuvo su fin en Plaza Belgrano, donde se dio lugar a una función al aire libre, con gran presencia de espectadores de todas las edades que no dudaron en acercarse a disfrutar de la proyección de “Mi obra maestra”.

Los imperdibles del miércoles

A las 15 hs. en el Punto de Encuentro, se realizará la presentación de “Work in Progress – Telefilms Jujuy”, un espacio donde los ganadores del “Concurso Provincial de Producción de Telefilms de Ficción y Documental” estarán contando sus experiencias sobre el trabajo que están llevando a cabo, estarán presente los representantes de los proyectos: “Siervo Ajeno” y “Buscando a Yavi”.

La principal actividad de la jornada será el “Encuentro de Directores de Fotografía” que se desarrollará a las 18 hs. en la Sala Mayor del Teatro Mitre, allí Ricardo Aronovich, Paola Rizzi, KrisNiklison, Beto Acevedo y Ricardo de Angelis debatirán sobre los nuevos paradigmas de la imagen, una oportunidad única para aprender de estos grandes de la dirección de fotografía.

Como todos los días las proyecciones continuarán en todas las sedes y la programación completa se podrá descargar de la página cinedelasalturas.com.ar

