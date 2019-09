En Capital se inauguró el primer hospital público de mascotas del NOA

Esta tarde el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, habilitó junto al subsecretario de Bienestar Animal, David Ferri, el Hospital Municipal de Salud Animal de Salta, el primero en el noroeste argentino.

Cuenta con atención de mediana y baja complejidad para todos los animales callejeros o de dueños de bajos recursos. Los casos de alta complejidad serán derivados al Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Salta.

En el lugar, Lavalle 542, se construyó un quirófano en el que se podrán realizar 3 cirugías simultáneas. Además, será un quirófano escuela para que los estudiantes de veterinaria puedan observar las castraciones. En cuanto a la infraestructura y equipamiento, tiene todos los requisitos técnicos necesarios. Posee salas de espera, 2 consultorios, sala de internación con capacidad para 8 animales, sala de guardia y nuevas oficinas. Además, la Municipalidad adquirió un vehículo para el traslado de los animales.

Sáenz también firmó un convenio con el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Católica de Salta, Javier Binda, que prevé establecer un sistema de colaboración que posibilite a los estudiantes de la carrera de Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, la realización de prácticas pre-profesionales no rentadas en la Subsecretaría de Bienestar Animal.

Durante la inauguración, el jefe comunal destacó que “Tenemos 2 fechas importantes para recordar quienes amamos a los animales. La primera es el 4 de agosto, cuando terminamos con la tracción a sangre. Cuando no solo rescatamos a los caballos sino que trabajamos hasta el día de hoy para insertar a la familia carrera en la sociedad, mejorando su calidad de vida. Y el otro día es hoy, 10 de septiembre, cuando inauguramos este hospital, único en el NOA y con el que trabajaremos para que sea el hospital modelo del país”.

Y continuó: “Este hospital que estamos inaugurando hoy fue un compromiso asumido en la campaña a intendente de 2015 y hoy estamos cumpliendo con eso. Y lo estamos haciendo en un lugar emblemático, porque acá funcionaba la vieja perrera municipal. Puedo decir también que en materia de bienestar animal tenemos un largo camino recorrido y estoy orgulloso del trabajo realizado por esta área. Este hospital se suma a los dos quirófanos móviles que recorren 118 barrios de la ciudad y a los dos quirófanos fijos existentes: uno que funciona en el CIC de barrio Constitución y otro en el CIC de Unión”.

Además, recordó que en lo que va de la gestión ya se realizaron 40.404 castraciones y afirmó: “Durante este año se dieron en adopción, desde nuestro refugio ‘Matías Nicolás Mancilla’, un perrito por día, terminamos con la tracción a sangre y no paramos de concientizar a las personas sobre la tenencia responsable. Les dimos derechos a los que no tienen voz y vamos a seguir trabajando por ellos desde donde nos toque estar. Espero que los próximos intendentes que vengan continúen este camino porque no es solo mejorar la vida de los animales, sino que estas medidas inciden directamente en la salud pública”.

Por último explicó que “Vine con Abdul, un vecino que ama a los animales, es mi invitado especial esta tarde. Además, quiero agradecer a todo el personal de la Subsecretaría de Bienestar Animal porque trabajan con el corazón. También mi reconocimiento a los voluntarios y a los proteccionistas, quienes son la voz de aquellos que no la tienen”.

Participaron además funcionarios municipales, agrupaciones de proteccionistas y cientos de vecinos y se recordó que para asistencia de animales callejeros se puede llamar al 105 Emergencia Ambiental.

