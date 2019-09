Sáenz aseguró que la producción debe ser el camino que le devuelva la dignidad a los salteños

El pasado sábado el precandidato visitó las localidades de San José de los Cerrillos y La Merced. Se reunió con productores, recorrió los barrios y conversó con los vecinos.

El precandidato a gobernador Gustavo Sáenz compartió una comida de camaradería con un centenar de productores del departamento de Cerrillos con quienes conversó sobre la situación actual y las manera de hacer más competitivos los productos salteños.

Entre los presentes se encontraron, la intendente de Cerrillos, Yolanda Vega; el senador por Guachipas, José Ibarra; el precandidato a diputado Gonzalo Caro; el presidente de la Cámara del Tabaco de Cerrillos Miguel Iunnissi y productores tabacaleros de Cerrillos, La Merced y los valles.

En palabras de Sáenz: «La producción debe ser el camino que le devuelva la dignidad a los salteños y genere desarrollo en todos los rincones de la provincia. Pero necesitamos brindar seguridad jurídica, previsibilidad económica, inversión en infraestructura productiva y un esquema que asegure la sustentabilidad ambiental, para conformar un marco de promoción del desarrollo productivo. Si soy gobernador me voy a poner el poncho al hombro y me voy a ir a pelear por Salta a Buenos Aires como lo hice en la ciudad, porque si algo demostré en estos casi 4 años es la capacidad de gestión».

Y continuó: «Sin salud no hay educación. Sin educación y capacitación no hay trabajo. Y sin trabajo no hay dignidad. Y sin producción no podemos poner de pie a los pueblos de Salta».

Previamente, el precandidato por el frente «Sáenz Gobernador» y la intendente Yolanda Vega inauguraron 3,5 km de alumbrado LED instalados en la ruta 26 que mejorará la seguridad para los miles de ciudadanos que la transitan diariamente.

Además, Sáenz junto a los precandidatos a senador Fernando Sanz, a diputados Luis Albeza y Gonzalo Caro, caminaron junto a cientos de vecinos los barrios de San José de los Cerrillos y conversaron con los vecinos sobre las principales necesidades y las soluciones que se deben llevar adelante para que los cerrillanos vivan mejor.

También visitó el merendero Pequeña Dina en el barrio Las Palmeras. Al lugar acuden más de 120 chicos todos los días para recibir la merienda. Y disfrutó con miles de vecinos de un festival de música.

En La Merced

Más tarde, Sáenz estuvo en La Merced y allí compartió una charla con los dos precandidatos a intendente, Silvia del Valle (Identidad Salteña) y Javier Wayar (partido Fe), quienes disputarán en las PASO, dentro del frente Saenz Gobernador.

Celebró el diálogo que existe entre ambos dirigentes y los instó a trabajar juntos luego de las elecciones primarias, «más allá del resultado, Uds. tienen que tener en claro que antes que nada está La Merced y el objetivo es cambiarle la vida a quienes viven en este municipio».

