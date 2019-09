El gobernador Urtubey asistió a la UIA por el Día de la Industria

En la tradicional recepción que realiza la entidad, encabezado por su presidente Miguel Acevedo, se reunieron los principales representantes del sector. Desde 1941 se celebra en Argentina el 2 de septiembre como el Día de la Industria.

El gobernador Juan Manuel Urtubey asistió a la recepción que realizó la Unión Industrial Argentina por el Día de la Industria. Los principales representantes del sector se reunieron en la sede de la entidad, que está presidida por Miguel Acevedo.

«Lo que necesita la Argentina es institucionalización, método y políticas públicas que se sostengan en el tiempo además de seguridad jurídica», expresó Urtubey, y aseguró que los empresarios y dirigentes industriales «están decepcionados con un Gobierno Nacional que decidió darle la espalda a la industria».

«La actividad industrial no para de contraerse año tras año. El Gobierno Nacional no contempló planificación para el acceso a créditos productivos, asistencia impositiva para PyMES, compensación de impuestos, baja de las tasas financieras, excepción de retenciones a las exportaciones nuevas o en crecimiento, tarifas energéticas especiales», manifestó Urtubey aclarando que, en Salta «dotamos de todas las herramientas posibles para que las PyMEs puedan salir adelante y que el gran impacto de esta crisis no termine con las economías regionales, que son el pilar de desarrollo del NOA; pero necesitamos políticas y acciones de parte de quienes dirigen los destinos del país».

El Día de la Industria se celebra en el país desde 1941 para conmemorar la primera exportación realizada de Argentina.

El 2 de septiembre de 1587, del puerto de Buenos Aires, zarpó una embarcación llamada San Antonio con rumbo a Brasil. Este primer embarque estaba compuesto principalmente de textiles, sombreros y otras manufacturas.

Consejo Económico Social

Antes de ir al encuentro de los industriales, Juan Manuel Urtubey participó de una reunión en el Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires. «El CES es la herramienta institucional para canalizar parte de esa vocación de participación de sectores de a la sociedad civil que entienden, desde el sector público, desde el sector privado, desde organizaciones del tercer sector, la necesidad de una participación en la vida pública».

«No conozco a nadie que se haya curado de la enfermedad de poder. Lo único que hay que hacer es vacunarse previamente y, para eso, hay que tener instituciones sólidas. Creemos que, como está la democracia argentina, la herramienta del Consejo Económico y Social, es la herramienta más idónea.

En este marco, destacó que, en la provincia de Salta, amén de ser una demanda constitucional, se ha creado hace más de seis años. “Hemos pretendido asignarle una tarea específica al Consejo Económico Social, luego de varios años de trabajo, diseñamos un plan de desarrollo estratégico llamado Salta 2030 con sectores de la producción, sectores del trabajo, científicos, de la academia, de la política, todos los sectores de la comunidad, del arte de la cultura».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...