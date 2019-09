Dos proyectos de ley en el Senado de la Nación para equiparar el sistema de cuidados y generar empleos

De esta manera la presidenta de Fundación Contemporánea, Pamela Ares, incide en la agenda legislativa nacional con el compromiso y el impulso del senador de La Pampa Daniel Lovera, autor de ambos proyectos.

La creación del Sistema Integral y Federal de Cuidados y la Empleabilidad de las/os trabajadores del cuidado son las dos leyes impulsadas desde Fundación Contemporánea, presentadas por Lovera y acompañadas por la senadora Beatriz Mirkin, Secretaria adjunta del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

La magister Pamela Ares participó del desayuno de trabajo para el abordaje de ambas leyes que se realizó el martes 27 de agosto en el salón Eva Perón del Congreso nacional. “El sistema integral de los cuidados supone una corresponsabilidad entre las familias, los varones, la comunidad entera junto al Estado y las empresas. Es fundamental promover la conciliación para equilibrar la vida productiva y reproductiva de las mujeres en beneficio toda la comunidad”, sostuvo Ares.

Durante la reunión también se hizo referencia a que “las mujeres se caen de la curva de crecimiento luego de que son madres” y la necesidad de involucrar a las nuevas masculinidades como cuidadores y beneficiarios del cambio de paradigma.

Los datos más destacados que surgen de antecedentes de los proyectos son los de la última Encuesta sobre Trabajo no Remunerado y Uso del Tiempo para el total nacional urbano en el año 2013 -según EPH-INDEC- que muestra que las mujeres se involucran en un 88,9% en las tareas no remuneradas mientras que los varones se involucran en un 57,9%. Estos porcentajes significan diferencias en el uso del tiempo: las mujeres destinan en promedio 6,4 horas a los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, mientras que los varones dedican casi la mitad, 3,4 horas.

En tanto, el informe de la OIT –que está incluido en el proyecto- destaca que el aumento de la inversión en la economía del cuidado tiene la capacidad de generar un total de 475 millones de empleos en el mundo.

Junto a las y los senadores también debatieron esta iniciativa María Lucila “Pimpi” Colombo -Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa- quien señaló que “el problema no es la tarea que hacemos sino la desvalorización del trabajo. Por eso decimos que el trabajo de ama de casa no es desvalorizante, sino desvalorizado”. Como así también referentes de reconocidas organizaciones como Unicef, ONU Mujeres y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otros.

