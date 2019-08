Pablo Kosiner: “El gobierno no toma conciencia del problema en el que estamos”

El diputado de Salta por el Bloque Justicialista Pablo Kosiner advirtió que “el gobierno no toma conciencia del problema en el que estamos”. En diálogo con Métodos Poco Claros que se emite por FM La Patriada de la Capital Federal, manifestó que «es una contradicción que recién ahora busquen recostarse en el Congreso cuando la mayoría de las veces miraron para el costado», en referencia a las medidas anunciadas esta semana, entre ellas un proyecto para que el Congreso apruebe la renegociación de la deuda.

El legislador afirmó que “el planteo de la renegociación de la deuda lo venimos pidiendo hace por lo menos dos meses. Se lo habíamos pedido al ministro anterior, que no pasó por la comisión bicameral”. «La crisis estaba. Las PASO demostraron que la estructura es muy endeble», lanzó.

“Todos estamos de acuerdo en la necesidad de re-negociar la deuda. Hay que ver en qué condiciones y cómo”, sostuvo Kosiner. “Las reservas se utilizan para sostener el tipo de cambio o sostener la deuda; no se pueden usar para las dos cuestiones. Los acreedores tendrán que entender que nos tienen que permitir tener políticas de crecimiento”, aseguró.

El dirigente fue muy crítico del análisis de la situación política que realiza el presidente Mauricio Macri, “cuando la agenda de los temas reales no le interesa al gobierno, pasan estas cosas. No es el resultado de unas elecciones lo que dispara una crisis” y añadió que “nos preocupa que el Gobierno siga mirando la pantalla del dólar en la City porteña ante la dificultad del acceso de las familias a los medicamentos y los alimentos”.

También aseguró que desde su bloque “dijimos que Argentina tenía temas urgentes para tratar: deuda, tarifas, créditos UVA, emergencia PYMES, entre otros. Pero cuando no le conviene al gobierno no habilita las comisiones o no da quórum”.

Sobre el decreto de quita del IVA firmado por el gobierno luego de las elecciones, Kosiner opinó: “No discutimos si la medida es buena o es mala o si llega tarde o no. Lo que discutimos es que el gobierno no puede disponer de dinero que pertenece a las provincias” y que por esta medida “las provincias tienen que reorientar el gasto. Por un lado se incrementaron los gastos por los aumentos salariales que se decretaron. Por el otro, les disminuyeron el presupuesto por la quita del IVA”.

“El gobierno, lamentablemente, utilizan dirigentes para tensar la cuerda y no se da cuenta de la gravedad de la situación. Es una contradicción que recién ahora busquen recostarse en el Congreso cuando la mayoría de las veces miraron para el costado”, afirmó sobre el proyecto de re negociación que entrará a la Cámara Baja el lunes 2 de septiembre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...