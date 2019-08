Stucky: “Hay que empezar a trabajar para lo que viene que no es poco”

Otro de los hijos pródigos que dio el pintoresco poblado del Portal de Los Andes de Campo Quijano, localidad salteña ubicada a unos 35 kilómetros de la capital al oeste de la ciudad, es Emilio Stucky. El ala pivote de 1,98 metros de altura volvió a arreglar su continuidad con Los Infernales de cara a su tercera temporada con el equipo, primero en la máxima división y luego en la Liga Argentina.

Trabajador, perseverante, talentoso pero sobre todo humilde, “El Flaco” reúne todos los condimentos para ser uno de los protagonistas en la próxima temporada de ascenso que Salta Basket afrontará desde el lunes que viene cuando arranque con la pretemporada. Su rudeza a la hora de plantarse en el parquet y desplegar su juego lo posiciona en ese halo característico de una competencia de ascenso. Sabe, a la vez, del trabajo que deberá realizar para ganarse un lugar entre otros grandes jugadores.

Emilio Stucky es otro de los salteños que representarán a la provincia en la segunda división del básquet argentino.

¿Cuáles son las sensaciones al representar una temporada más a Salta junto a Los Infernales?

Muy contento por poder tener la oportunidad de jugar a nivel nacional y profesional y compartirlo con mi familia, realmente me llena de orgullo. Siento el apoyo de mi familia y la gente que quiere ver crecer el básquet de Salta. Estamos a poco de arrancar con muchas ganas, ansioso de que comience la pretemporada. La verdad estoy muy feliz, hay que disfrutar lo que viene.

¿A pesar de tener otras ofertas, decidiste quedarte en tu casa, por qué?

Sí, llegaron otras ofertas pero la verdad que con Salta Basket tengo la oportunidad de seguir creciendo a nivel deportivo y personal. Me parece importante permanecer en un lugar para desarrollarte y crecer, el día que sienta que ya no se puede y he llegado al tope en ese lugar habrá que buscar nuevos horizontes. Me pone muy contento poder compartir esta pasión con mi gente y a la vez crecer de manera colectiva e individualmente.

Afrontarás tu sexta temporada a nivel profesional, ¿cómo te encuentra la próxima temporada?

Es una experiencia bárbara, uno nunca se imaginaba que iba a poder jugar a nivel profesional en el ámbito nacional. Ahora estoy mucho más maduro, el tiempo y el recorrido hizo que adquiera esa madurez. Cuando pasas a ser jugador mayor las cosas cambian mucho pero justamente esa experiencia que uno va adquiriendo te ayuda por ejemplo a superar cuestiones o circunstancias que de joven quizás no podías hacerlo. En lo psicológico o la parte anímica, por dar un ejemplo. En ese sentido estoy más maduro y con ganas de afrontar los nuevos retos.

Saliste campeón con Salta Basket –en el Súper 4-, ¿ahora con qué soñas, cuál es o son las motivaciones para lo que viene?

Salimos campeones y son cosas que se dan pocas veces en la vida, es un conjunto de factores y trabajo donde todo tiene que salir redondito. Uno nunca sabe cuándo levantará una copa pero siempre está ese anhelo, ese sueño que es por lo que trabajamos durante la temporada. Ya pudimos ganar el primer título con el Súper 4 para Salta Basket y eso es muy importante para la institución y el básquet de la provincia. Ahora hay que trabajar para lo que viene que no es poco, me imagino que el primer objetivo será el partido con Platense para pelear por un lugar en la Liga Sudamericana y después la Liga Argentina.

FICHA

Nombre: Emilio Stucky

Nacimiento: 24 de abril de 1994 (25)

Lugar: Campo Quijano, Salta

Posición: ala pivote (4)

Altura: 1,98

Proveniente: Salta Basket

TRAYECTORIA

Independiente (Salta)

Sargento Cabral (Salta)

UNCAUS (Torneo Federal 2012/13 y 2013/14)

UNCAUS (TNA 2014/2015)

Central de San Javier (Torneo Federal 2015

UNCAUS (TNA 2015/16)

Echagüe de Paraná (Liga Nacional 2016/17)

Salta Basket (Liga Nacional 2017/18)

Salta Basket (Liga Argentina 2018/19 y 2019/20)

