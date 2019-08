Quilodrán lanzó su candidatura a intendente

El precandidato a intendente de Salta por el Frente de Todos, Gonzalo Quilodrán, dio a conocer sus propuestas y los lineamientos que tendrá su gestión. «No es tiempo de improvisación, Salta necesita una gestión eficaz, eficiente y transparente», dijo.

Con la sala de El Teatrino colmada, el precandidato a Intendente del Frente de Todos, Gonzalo Quilodrán, lanzó su candidatura junto a la fórmula para gobernador y vice, Sergio Leavy y Emiliano Estrada, respectivamente.

En su discurso, el dirigente peronista señaló que Salta es la octava ciudad más grande la Argentina y que tiene una gran deuda social. «En nuestra ciudad tenemos los peores índices de pobreza, de desocupación; debemos trabajar fuertemente para mejorar la vida de los salteños y salteñas. hay que cambiar la realidad puertas adentro de nuestros hogares».

En ese sentido, Quilodrán indicó: «Tenemos que reactivar la economía también desde el municipio: por eso vamos a impulsar una Secretaría de Empleo y una Secretaría de Economía Popular para que la cooperativas tomen protagonismo y podamos reconstruir nuestra ciudad desde abajo hacia arriba».

Para el precandidato, «la situación nos indica que no es tiempo de improvisar. La gestión que viene tiene que ser eficiente, eficaz y, principalmente, transparente y vamos a recorrer ese camino».

Y agregó: «Vamos a tomar decisiones para que el municipio esté cerca de los salteños. Necesitamos proyectar y encauzar el crecimiento demográfico de la ciudad que es muy desordenado. No podemos seguir improvisando. Un cúmulo de edificios no es una ciudad y una casa vacía no es un hogar. La ciudad somos nosotros y de nosotros depende transformar para siempre esta ciudad. Necesitamos un intendente que se haga cargo también de estos problemas. Ya no alcanza con pavimentar calles ni arreglar canteros, debemos ocuparnos de lo urgente», dijo.

En otro tramo de su discurso, Gonzalo Quilodrán dijo ser «orgullosamente somos parte de un espacio que va a gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre». Recordó que «venimos de cuatro años de desinversión y tenemos una deuda social enorme. Esa destrucción fue muy profunda en Salta y no tenemos otra opción que transitar por un camino de reconstrucción; con mucho compromiso, con convicciones y con coherencia ideológica».

Por último resaltó: «Necesitamos un gobierno y un intendente que, ante los problemas de los vecinos, no miren para otro lado. Nosotros nos venimos preparando para estos desafíos desde hace mucho tiempo. Venimos trabajando con los vecinos de distintas zonas que nos marcan las prioridades. Sabemos qué hay que hacer y cómo hacerlo».

