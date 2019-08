Continúa la Campaña de Invierno

El Ministerio de Salud Pública solicita extremar medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias. A la fecha se notificaron 131 casos de gripe estacional (Influeza A H3N2), no se ha notificado ningún caso de la cepa pandémica H1N1 y son 899 los casos de virus sincicial respiratorio.

El Ministerio de Salud Pública informa que continúa el seguimiento de las enfermedades respiratorias en el marco de la Campaña de Invierno y solicita a la población extremar medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias que resultan la principal causa de internación y consulta médica, especialmente en menores de 5 años y personas mayores de 65.

La coordinación de Epidemiología de la Provincia informó que a la fecha se registraron 899 casos de virus sincicial respiratorio (VSR), el de mayor circulación todos los años, que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias de los bebés y los niños pequeños.

Del total de casos, 440 se registraron en bebés menores de 6 meses; 169 entre los 6 y 11 meses; 141 en niños de hasta 2 años.

Por otra parte, desde el 1 de enero a la fecha son 131 los casos de gripe. En todos los casos se trata de gripe estacional (Influeza A H3N2), no se ha notificado ningún caso de la cepa pandémica H1N1 (que generó la pandemia en 2009), a diferencia de lo que ocurre en otras provincias donde hay circulación de esa cepa. Asimismo, se pide a quienes viajen a la zona de frontera con Bolivia, tomar las precauciones necesarias, ya que en la localidad de Yacuiba de ese país se registraron en la última semana 4 casos de H1N1 y dos fallecimientos. A la fecha no se notificaron muertes por la enfermedad en Salta.

Salas de Internación Abreviada

Asimismo, se recuerda a la población que en los centros de salud de Capital e interior se encuentran habilitadas las Salas de Internación Abreviada (SIA) con el fin de brindar atención temprana a pacientes niños con síntomas de infección respiratoria aguda baja (IRAB), con lo cual disminuye la progresión a gravedad del cuadro, se descomprimen las guardias y se evita la hospitalización.

Desde el 1 de enero a la fecha, en las SIA se asistió a más de 6500 niños, en su mayoría menores de 1 año. Durante la última semana se registraron 452 asistencias, de las cuales más de 100 son menores de 1 año.

Vacunación antigripal

Se recuerda que las personas con factor de riesgo están a tiempo de vacunarse y que la inmunización está disponible en todos los hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de toda la Provincia.

Medidas de prevención

Asimismo, para evitar estas patologías, las autoridades sanitarias aconsejan reforzar el cuidado personal y del hogar:

-Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

-Ventilar todos los ambientes a diario.

-No fumar en espacios cerrados y mantener los ambientes libres de humo.

-No auto medicarse. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando el diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.

-Mantener reposo en el hogar mientras continúen los síntomas.

-Cubrirse la boca al toser o estornudar, con pañuelo descartable o con el pliegue del codo, para evitar contagiar a otras personas.

Si hay bebés o niños pequeños en la familia, Salud Pública solicita:

-Lavarse las manos antes y después de atender a los niños y también lavarles a ellos las manos.

-Llevarlos periódicamente al control médico.

-Acostar SIEMPRE al bebé boca arriba.

-Darle la teta al bebé al menos hasta los 6 meses e incrementar la lactancia materna en caso de que el bebé se enferme y tenga pérdida de apetito.

-Evitar el abrigo excesivo y el uso de frazadas o mantas que lo puedan sofocar.

-No dar medicamentos sin receta, ni remedios caseros o tés de ningún tipo.

-Tener presente que un bebé necesita atención médica cuando

*Respira rápido y con silbidos o ronquidos.

*Se le hunde el pecho al respirar.

*Presenta decaimiento y rechaza el alimento.

*Tiene alta temperatura corporal (+ de 38ºC).

*El riesgo es mayor si tiene menos de 3 meses, tiene bajo peso o es prematuro.

