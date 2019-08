Barrio Ceferino ganó en la apertura de la edición especial del Fútbol de los Barrios

El campeón 2018 superó por 2 a 1 a villa Primavera y lidera el grupo A de la Copa de Campeones que tuvo en su lanzamiento la presencia del campeón mundial José Basualdo, el exfutbolista Alejandro Duré y el secretario de Deportes, Sergio Plaza.

El lanzamiento de la edición especial “Copa de Campeones” del Fútbol de los Barrios en el estadio mundialista Padre Ernesto Martearena fue plena, ya que además de entregar indumentaria y pelotas de fútbol a cada uno de los 24 barrios participantes, tuvo la presencia de los exfutbolistas Alejandro Duré (ex Boca, ex Ferro y recordado por su paso por Juventud, Central Norte y Gimnasia y Tiro), el multicampeón José “Pepe” Basualdo (ex Vélez y ex Boca), ambos acompañados por el secretario de Deportes, Sergio Plaza (ex Argentinos, San Martín de San Juan y Gimnasia y Tiro).

“Felicitamos a todos los equipos participantes y le pedimos a cada jugador que disfrute y cuide el torneo, y lo mismo queremos que pase en las tribunas. Este es un campeonato donde se ve la mano del fútbol de la casa, el más puro y el que se respira desde que comenzamos a caminar. Disfruten y hagamos de esto una fiesta”, expresó Sergio Plaza quien le cedió la palabra en la apertura a José Basualdo quien fue descubierto en un campeonato de fútbol vecinal ya que no hizo inferiores en ningún club.

“Es cierto lo que dijo Sergio… no tuve la posibilidad de hacer inferiores y una noche estaba jugando con mi barrio un torneo muy parecido a este y me convocaron a sumarme a Villa Dálmine, lo que le pedí para firmar fueron tres juegos de camiseta y tres pelotas para el barrio… ese fue mi primer pase y luego vinieron muchas cosas inesperadas en ese momento, como fue jugar dos mundiales, ganar dos copas Libertadores, dos Intercontinentales y varios torneos locales. Aprovechen la oportunidad que les da el Gobierno de Salta y como dijo Sergio (Plaza) disfruten y diviértanse”, expresó José Basualdo.

También hubo un partido de apertura que terminó en la victoria de Barrio Ceferino sobre Villa Primavera por 2 a 1 que comenzó ganando con gol de Mauro Flores pero lo dio vuelta el campeón 2018 con los goles de Juan Marcone y Matías Gutiérrez para ser el puntero del Grupo A que también integra Villa Juanita.

El jugador del partido fue Gastón Delgado de Barrio Ceferino quien intervino en los dos goles del campeón 2018. El jugador recibió por parte de Cerveza Salta un bolso.

Esta edición tendrá ocho zonas de tres equipos cada una. Clasificarán los dos primeros de cada grupo para después pasar a la fase de llaves con un partido a eliminación directa hasta llegar a la final.

Los barrios participantes son: villa Primavera, barrio Ceferino y villa Juanita por el Grupo A; villa Los Sauces, barrio Santa Ana y Autódromo por el Grupo B; B° 20 de Febrero, barrio Limache y Palmeritas por el Grupo C; barrio Mosconi, San Ignacio y Hernando de Lerma por el grupo D; barrio Lavalle, villa Soledad y barrio 25 de Mayo por el Grupo E; villa Lavalle, barrio Solís Pizarro y villa Chartas por el Grupo F; barrio Castañares, Norte Grande y villa Luján por el Grupo G y villa San Antonio, barrio Santa Victoria y Solidaridad por el Grupo H.

Cabe resaltar que los premios de esta edición especial irán del primero al puesto 16°. Los ganadores tendrán un kit deportivo equivalente a un valor económico de $50.000, mientras que para el subcampeón será de $30.000; los semifinalistas tendrán un kit de $20.000; los cuatro cuartofinalistas un premio de $15.000 en elementos deportivos y los ocho que no logren superar la fase de octavos de final se quedarán con kits deportivos por el valor de $10.000.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...