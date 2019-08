Organizaciones sociales protestaron en el CCM Capitalino (Videos)

En la mañana de hoy Movimientos Sociales y de Merenderos protestaron frente al Centro Cívico Muncipal de Salta.

Uno de los referentes expresó, «nos hicieron esperar mucho tiempo para decirnos que no nos iban a atender y que además hace seis meses que nos vienen diciendo que no hay presupuesto para la ayuda socioeconómica, ningún funcionario salió a atendernos, pero esto no queda aqui, volveremos».

Entre empujones lograron sortear el acceso principal al CCM para continuar con la protesta en oficinas interiores.

Los empleados municipales se encontraban practicamente sitiados y tuvieron que salir por sus propios medios.

