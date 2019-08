Sáenz: “La educación de calidad es uno de los pilares que llevaremos adelante para construir una Salta con mayores oportunidades”

En su recorrida por el norte provincial, Sáenz visitó 4 escuelas de Pichanal y se interiorizó sobre los problemas de infraestructura de los establecimientos educativos de la zona.

Gustavo Sáenz, junto al diputado provincial y precandidato a intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, continúa recorriendo el norte provincial y esta vez estuvo en la localidad de Pichanal donde visitó la escuela primaria N° 4296 Jesús de Nazareth junto a la directora del establecimiento Raquel Vargas. Luego, recorrió la escuela secundaria N° 5078 Fray Mamerto Esquiú, donde dialogó con la directora Elizabeth Giménez y también asistió al colegio secundario N° 5011 Armada Argentina. En el lugar conversó con el director del establecimiento Ramón Orquera y el vicedirector Cristian Rojas. Por último, se reunió con Lucrecia López, directora de la escuela N° 428G Juan Domingo Perón. Saludó y conversó con los alumnos de las diferentes escuelas, quienes le manifestaron las principales necesidades y preocupaciones que tienen.

En la recorrida también lo acompañaron: la concejal de Pichanal, Ana Acosta; el precandidato a senador por el departamento de Orán, Juan Cruz Cura y la precandidata a diputada por Orán, Patricia Hucena.

En palabras de Sáenz: “Debemos mejorar las condiciones en la que estudian los niños y jóvenes de toda la provincia. Hay muchos establecimientos con serios problemas de infraestructura. La educación de calidad es uno de los pilares que llevaremos adelante para construir una Salta con mayores oportunidades”.

Y agregó: “Por otro lado, tenemos que ofrecerle oportunidades a los jóvenes que terminan el secundario. Necesitamos carreras cortas y escuelas de oficios para que los chicos puedan estudiar y trabajar en sus lugares de orígenes. Hoy la desocupación nos preocupa y la poca oferta laboral que hay es para trabajos precarios. Si Dios y los salteños me acompañan, la prioridad de mi gestión será la salud y la educación. Sin salud no se puede educar a nadie; sin educación, no hay trabajo y sin trabajo no hay dignidad”.

