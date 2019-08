Kosiner: «No solo es sentarse y dibujar medidas sin tener en cuenta el impacto que genera en las arcas de las provincias”

Lo destacó legislador salteño sobre los anuncios del Gobierno nacional que afecta directamente a las provincias. «Estamos preocupados por el paquete de medidas del gobierno nacional, que se toquen fondos provinciales sin el consenso de las mismas nos parece una falta de respeto” puntualizó.

El diputado Nacional Pablo Kosiner se refirió a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, indicando que “intentan dar respuesta a la grave realidad que afronta el país, sin embargo llegan muy tarde para alivianar un contexto económico que viene castigando el bolsillo de los argentinos.”

“Algunos de los anuncios del Presidente involucran fondos que se coparticipan a las provincias, las cuales no fueron consultadas y eso también preocupa. Según distintas proyecciones, el costo fiscal para los 24 distritos de nuestro país asciende a 62 mil millones de pesos. En otras palabras, gran parte del esfuerzo lo tendrán que soportar las provincias, colocándolas en una compleja situación,” destacó el titular del Bloque Justicialista en el Congreso de la Nación.

«No es cuestión de sentarse y dibujar unas medidas sin tener en cuenta el impacto que genera en las arcas de las provincias. Las provincias firmaron un acuerdo fiscal. ¿Por qué el gobierno rompe este acuerdo?. Lo que está haciendo el gobierno es obligar a las provincias a hacerse cargo, en parte, de las medidas que tomaron ellos sin ni siquiera dialogar con los gobernadores” subayó Kosiner.

«Lo que veníamos advirtiendo sobre tarifas, emergencia pymes, créditos UVA, etc. Lamentablemente se confirma con lo que está sucediendo ahora. Planteamos hace tiempo que esta situación económica existía y el gobierno no la quería ver, el resultado electoral solo le da visibilidad, no teníamos situadas las bases sobre una economía real, no quisieron ver todas la advertencia que hicimos” enfatizó el legislador Salteño.

Al finalizar indicó que “El oficialismo se negó en reiteradas oportunidades a trabajar sobre nuestras propuestas que tienen como objetivo primordial llevar tranquilidad a los argentinos a partir de un diálogo responsable. Hay una plena responsabilidad del Presidente Macri de gobernar hasta el 10 de diciembre y tiene que hacerse cargo”, concluyó.

