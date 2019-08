Juzgan a un docente de música acusado de abuso sexual

Desde hoy al mediodía se desarrollará en la Sala IV del Tribunal de Juicio la audiencia de debate en la causa seguida contra Carlos Enrique Uriburu.

El acusado es docente y está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización agravado por la guarda y por ser cometido por un encargado de la educación (tres hechos en concurso real), en concurso ideal con corrupción de menores agravada, en concurso real con coacción y privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de una menor de edad (15).

El juicio será con tribunal colegiado presidido por la jueza Norma Beatriz Vera. Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal Sergio Federico Obeid. La defensa del imputado estará a cargo de Roberto Reyes. Intervendrá la asesora de Incapaces 5 María Gabriela Cardón (interina). La audiencia se extenderá hasta el 16 de agosto.

El imputado fue denunciado por la madre de la menor damnificada. Según consta en la causa, Carlos Enrique Uriburu era docente de música en el colegio donde concurría la víctima. La denunciante relató que en agosto de 2018, el acusado se ofreció para darle clases particulares y gratuitas a la menor en su casa, aduciendo que tenía aptitudes para la música. La familia lo vio como una oportunidad y accedió. En un primer momento, la adolescente asistía al domicilio de Uriburu acompañada por su madre, quien se quedaba a esperarla hasta que terminaba la clase. Cuando estas se fueron haciendo más largas, la menor comenzó a concurrir sola.

La denunciante refirió que el imputado recibía a su hija acompañado por su esposa. Manifestó que ambos se fueron ganando su confianza con sus atenciones (le hacían obsequios a la menor y la esposa del imputado la acercaba hasta su domicilio). En ocasiones -aprovechando la mala situación económica de la familia- Uriburu buscaba a la adolescente a la salida del colegio para llevarla hasta su casa y le daba dinero para sus gastos.

La denunciante señaló que, desde que empezó a asistir a las clases de música, su hija cambió su comportamiento: lloraba de noche, no dormía, no quería comer y no toleraba la cercanía de hombres. Preocupada, llamó a su hija mayor para que hablara con ella. En septiembre de ese año, la víctima le contó a su hermana que había estado sufriendo abusos por parte del profesor de música. Manifestó que cuando llegaba a la clase, la mujer de Uriburu se retiraba, ambos se quedaban solos y él la sometía sexualmente. Luego la obligaba a bañarse. El imputado le advertía que no contara nada porque él tenía un buen abogado defensor. También le decía que estaba en contacto con una red de trata de Colombia y que la iba a mandar a ese país.

