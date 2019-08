Hoy comienza el primer Torneo Nacional de fútbol PC en Salta

Con la participación de equipos de Buenos Aires, Jujuy, Chaco y Salta se pondrá en marcha hoy la primera edición del torneo Nacional de Fútbol PC. Todos los partidos se desarrollarán en el estadio Martearena.

En el marco del programa Campus Selectivo de la Secretaría de Deportes y con el acompañamiento de la Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral, entre hoy y mañana miércoles se desarrollará la primera edición del Torneo Nacional de Fútbol PC Copa Salta.

El torneo tendrá la participación de dos equipos de Chaco, uno de Buenos Aires (Florencio Varela), uno de Jujuy y dos salteños: Halcones y Academia de Fútbol Salta.

La jornada de hoy comenzará a las 9.30 y se jugará en dos grupos bajo el sistema de todos contra todos. Cada partido tendrá una duración de dos tiempos de 30 minutos cada uno. Se clasificarán del primer al tercer puesto disputando mañanaércoles los cruces de posiciones.

Man of the match Como sucedió en la Copa América 2019. En cada partido se entregará el premio al mejor jugador del partido -Man of the match-. Será el primer torneo de Fútbol PC en el país que se instala esa modalidad por la que tendremos nueve estatuillas para entregar y destacar la calidad deportiva de los elegidos.

Clínica deportiva Hoy a las 18.30, tras finalizar la jornada clasificatoria, en la Secretaría de Deportes se realizará una clínica deportiva a cargo de los profesores Santiago Muñoz y Guillermo Sánchez ex preparador físico y ex técnico del seleccionado juvenil argentino, medalla de Oro en los Juegos Parapanamericanos San Pablo 2017.

Salteños terminaron séptimos en el Mundial La Selección Argentina de Fútbol 7 para personas con parálisis cerebral quedó en el séptimo lugar en el Mundial de Sevilla. Allí estuvieron los salteños Carlos Carrizo y Pablo Molina.

Ambos jugadores son parte del equipo Academia de Fútbol Salta, pero no podrán ser parte del torneo ya que el miércoles viajarán a los Juegos Parapanamericanos de Lima y no fueron autorizados por el cuerpo técnico del seleccionado nacional, previendo cualquier lesión por el juego.

Argentina finalizó su actuación en el Mundial con un saldo positivo, ya que también consiguió la clasificación para jugar el Súper 8 que se realizará el próximo año en Italia. Argentina cerró el certamen con tres victorias (7-0 a España, 4-1 a Australia y 3-0 a Holanda) y tres derrotas (2-0 ante Ucrania, 5-0 con Rusia y 6-0 frente a Estados Unidos).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...