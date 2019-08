Urtubey : «Hemos dado el primer paso»

Aseguró que buscarán aumentar el porcentaje en la general y afianzarse como la tercera fuerza del país. «Yo acompaño a Lavagna, tengo otra escala de valores. En Salta hemos hemos sacado más del doble de lo que hemos sacado en Argentina» agregó.

Juan Manuel Urtubey apareció públicamente tras unas elecciones primarias contundentes. A la prensa aseguró que “hay que ser prudentes para que la gente no sufra todo este tiempo esta crisis que estamos viviendo”. En ese sentido aseguró que con Roberto Lavagna se han consolidado como la tercera fuerza política nacional.

“Vamos a trabajar a efectos de hacer una elección general muchísimo mejor. Nuestro objetivo es ser la segunda fuerza en la Argentina, acabamos de nacer y tuvimos más de dos millones de votos, hemos dado el primer paso”.

Consultado por la suerte que corrieron los precandidatos de Consenso Federal en Salta no dudó en afirmar que “soy muy optimista porque es el punto de partida, creemos que vamos a mejorar muchísimo no sólo en Salta sino en todo el país”. Y volvió a remarcar que no será el encargado de “poner un gobernador en la provincia”.

Respecto a la polarización de las elecciones y presionado por los medios ante los resultados obtenidos tras abandonar el Kirchnerismo disparó: “Yo acompaño a Lavagna y tengo otra escala de valores, lo importante en la vida no es ganar una elección sino ser coherente con los principios y en ese sentido con Roberto Lavagna hemos conformado un espacio político que busca construir futuro en la Argentina. Faltan 75 días para la general y pueden pasar muchas cosas”.

Finalmente opinó sobre la corrida bancaria que atraviesan hoy los argentinos. “El precio del dólar es producto de la falta de confianza que hay en la Argentina, vengo diciendo que hay que fortalecer la institucionalidad. No podemos tener un país que esté atado a una elección por eso quiero modificar el sistema institucional en la Argentina”.

