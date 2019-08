Diputados: Acta de Labor Parlamentaria

Los señores presidentes de los Bloques Políticos, elevan al señor presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Manuel Santiago Godoy, los proyectos para incorporar en el Acta de Labor Parlamentaria para la Sesión Ordinaria del día 13 de Agosto del corriente año, que está convocada a horas 16:00 con el siguiente orden:

I. SENADO

1. Proyecto de Ley en Revisión: Expte. 90-27.953/19.

Propone crear la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con competencia para entender por vía recursiva en los juicios de expropiación y procesos administrativos de conformidad a lo establecido por la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución Provincial, y las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial contenidos en el Libro I – Título IV – Capítulo IV «Recursos» y en el artículo 166 del mismo Código.

Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

2. Proyecto de Ley nuevamente en Revisión: Expte. 91-39.951/18.

Propone crear el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y Turístico, en el ámbito del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.

Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; de Cultura y Deporte; de Turismo; y de Legislación General.

II. DIPUTADOS

1. Proyecto de Ley. Autor: César Córdoba (Bloque Justicialista). Expte. 91-41.138/19.

Propone agregar el artículo 3° bis y modificar el artículo 7° de la Ley 8030 “Sistema de Boleto Gratuito”.

Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; de Minería, Transporte y Comunicaciones; de Educación; de Asuntos Municipales; y de Legislación General.

Breve Síntesis: La finalidad de la modificación de la presente, es la de brindar la igualdad del alcance de la Ley 8030, ya que la misma no está comprendida a todos los alumnos, docentes y no docentes que a diario concurran a establecimientos educativos en zonas rurales de toda nuestra extensa provincia, teniendo en cuenta que las ubicaciones donde se emplazan son alejadas de los centros urbanos y que en periodo Lectivo aglomeran a un número importante de personas, las cuales no cuentan con el servicio de transporte público regular.

2. Proyecto de Declaración. Autor: Javier Vázquez (Bloque Justicialista). Expte. 91-41.102/19.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial y los Legisladores Nacionales por Salta realicen las gestiones necesarias ante las autoridades del PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales) para la continuidad del proyecto de instalación de una central de generación de mini red hidráulica de 300 KW, que permitirá la generación de energía eléctrica para las familias de los parajes La Puerta, Alumbre, Luracatao y Refugio Cuchiyaco, departamento Molinos.

Sin dictamen de la Comisión de Obras Públicas.

3. Proyecto de Ley. Autora: Alejandra Navarro (Bloque Frente para la Victoria). Expte. 91-41.050/19.

Propone modificar el inciso m) del artículo 2° de la Ley 5136 y su modificatoria referente a las asignaciones por pre-escolaridad.

Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; de Educación; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El presente proyecto de Ley propone la modificación del inciso m) del artículo 2º de la Ley 5.136, el mencionado apartado fue agregado por la Ley 6404 del año 1986; estableciendo la percepción mensual en concepto de asignación por pre-escolaridad a todos los agentes de la Administración Pública, el monto mensual vigente del beneficio es de $205 por hijo; con la presente modificatoria se propone extender el beneficio a los empleados que tengan niños/as en salas de 4 años de edad del nivel inicial del sistema educativo provincial; en la actualidad este ítem es percibido únicamente por los agentes estatales con hijos de edad pre-escolar que concurren a salita de 5 (cinco) años de edad.

4. Proyecto de Ley. Autores: Bettina Romero, Silvia Varg, José Rodríguez, Betty Gil, y Luis Cisnero (Bloque Un Cambio para Salta). Expte. 91-41.087/19.

Propone prohibir la utilización de sorbetes plásticos de un solo uso.

Sin dictámenes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Producción; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El plástico posee cualidades resistentes que hace que la mayoría ellos puedan tardar cientos de años en biodegradarse, contaminando así suelo y agua. Además, con el paso del tiempo los plásticos se dividen en fragmentos más pequeños llamados micro plásticos que al ser consumidos por peces pueden entrar en la cadena alimenticia humana. Estamos hablando de una situación en la que nuestra propia salud está en peligro, no solamente en términos del agua, sino también de la tierra, porque cuando la gente quema los plásticos, se expiden gases nocivos que nos impactan a través de la contaminación atmosférica. Este proyecto apunta a reducir, aunque sea un poco, el impacto nocivo que en el ambiente tiene el uso del plástico, generando el reemplazo de este elemento altamente contaminante, en pajitas y sorbetes, por otros que sean más sostenibles.

5. Proyecto de Ley. Autoras: Gladys Moisés y Norma Lizárraga (Bloque Cambiemos PRO). Expte. 91-40.990/19.

Propone erradicar todo tipo de violencia contra los docentes en los establecimientos educativos, públicos o privados, en la provincia de Salta; y crear el Defensor del Docente.

Sin dictámenes de las Comisiones de Educación; de Hacienda y Presupuesto; de Derechos Humanos; de Asuntos Laborales y Previsión Social; y de Legislación General.

Breve Síntesis: En una encuesta realizada actualmente a docentes, el 90 % de los profesores encuestados asegura haber vivido algún caso de violencia en las aulas, otro 75 % afirma que ha perdido respeto y nivel de autoridad. Además, una cuarta parte de los entrevistados asegura o piensa que la vida laboral en el centro educativo no es ni muy placentera, ni agradable. No es un problema ajeno a nadie, todos somos conscientes de la situación y se reclama más medios para poder combatir la violencia en las aulas. El docente manifiesta la falta de apoyo por parte de sus superiores, las autoridades competentes como así también de los padres cuando se reúnen con ellos.

6. Proyecto de Ley. Autor: Héctor Chibán (Bloque Unión Cívica Radical). Expte. 91-41.096/19.

Propone reformar las normas vinculadas al ejercicio de la profesión de Abogados y Procuradores.

Sin dictámenes de las Comisiones de Legislación General; y de Justicia. (B. UCR)

7. Proyecto de Declaración. Autores: Sebastián Otero y el Senador Roberto Gramaglia (B. Renovador). Expte. 91-41.210/19.

Que vería con agrado que el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros haga efectiva la entrega de tierras en el predio del Dique El Tunal para desarrollar un proyecto turístico.

Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; y de Hacienda y Presupuesto.

8. Proyecto de Declaración. Autor: Marcelo Zamar (Boque Justicialista). Expte. 91-41.089/19.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, designe una enfermera para el Centro de Salud de Payogasta, departamento Cachi.

Con dictamen de la Comisión de Salud. (B.J.)

9. Proyecto de Ley en Revisión. Autor: Mario Moreno (Bloque Memoria y Movilización). Exptes. 90-27.429/18 y 91-39.390/18.

Propone la creación del Programa Provincial de Protección a Testigos.

Sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; de Derechos Humanos; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El presente proyecto de Ley tiende a la protección de todos los testigos o imputados que aporten datos trascendentes en causas que revistan un interés social de relevancia, ello por las figuras de sus autores y/o el tipo de delito que se trata. Este proyecto busca promover la colaboración de testigos e imputados en causas que lesionan los valores más elementales de la sociedad, ello por cuanto muchas veces existen personas que son testigos fundamentales de hechos delictivos y ante el temor a las represalias que pueden existir contra ellos o sus familias es que tienden a guardar silencio.

