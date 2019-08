Comenzaron las inscripciones para formar parte de la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia de Salta

Hasta el 21 de Agosto la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia (EOB) estará inscribiendo a niños y jóvenes que quieran formar parte del año lectivo 2020. La selección se llevara a cabo los días 23 y 24 de Agosto en las instalaciones del Teatro Provincial de Salta, a cargo de docentes de la EOB.

La convocatoria está abierta para niños y niñas entre los 7 y los 8 años para el ingreso a preballet (no es necesario tener experiencia); niñas entre los 9 y los 11 años para el ingreso a primer ( no es necesario tener conocimientos previos); varones entre los 9 y los 12 años ( no es necesario tener conocimientos previos), y varones entre los 14 y 25 con y sin experiencia para conformar el “curso especial de varones”. La edad en todos los casos se computa a Marzo de 2020.

Se trata de la primera escuela en Salta que imparte la enseñanza práctica y teórica del ballet para la formación de bailarines gratuitamente bajo la responsabilidad del Estado. La duración de la carrera es de 8 años más un año de perfeccionamiento de la mano de los profesionales más destacados.

Los interesados podrán informarse de Lunes a Viernes de 9 a 14hs y de 16 a 20hs en la Casa de la Cultura -Caseros 460-.

