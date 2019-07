Consenso Federal también rehazó a Smartmatic para el escrutinio provisorio

Consenso Federal, la fuerza que impulsa la fórmula presidencial encabezada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, cuestionó a SmartMatic y se sumó al pedido de la oposición de que este sistema no sea usado en las PASO del 11 de agosto por considerar que “no es seguro”.

El pedido se formalizó a horas de la convocatoria que realizará la Justicia Electoral a los diferentes partidos políticos, para formar parte del encuentro del Consejo de los Partidos Nacionales que debe realizarse obligatoriamente antes de cada elección.

El apoderado de Consenso Federal, Daniel Pires, reclamó “que no se utilice el sistema de Smartmatic, al igual que lo solicitó el PJ”. Y explicó que “Los partidos políticos, con toda la desconfianza que tenemos en el sistema, pedimos que vuelva el sistema tradicional”.

“El sistema Smartmatic no está terminado. Lo que mostraron en el simulacro no es lo que va a usar en las PASO. Entonces no hay seguridad. Nadie nos comunicó nada de que se hayan hecho auditorías del programa de Smartmatic. Tenemos que tener una estructura paralela para ver si el gobierno no está manipulando los datos”, dijo en declaraciones a radio El Destape.

En este sentido, señaló que “con el correr de los años, en la Argentina, el escrutinio provisorio se volvió en una elección mediática. En un sistema donde se está queriendo polarizar entre dos fuerzas, tenemos que tener cuidado de no instalar una tendencia que después se quede”.

Por ello, advirtió que “el escrutinio provisorio instala así el número (de votos) y es el que pone la tapa del lunes (de los diarios)” cuando en realidad “tenemos que tener cuidado de que lo que muestren, sean los resultados reales”.

“El Gobierno tiene control sobre qué mesas se van mostrando y puede poner primero las que le va mejor”, afirmó.

