Lavagna estima que en los 4 años de Macri los salarios perdieron un 16% de su valor

El Precandidato a Presidente por Consenso Federal explicó que su espacio busca “transmitir un mensaje distinto a los que vienen dominando la política argentina desde 2015” porque “no queremos ni el pasado ni el presente, no nos satisfacen los resultados de ninguno de los dos, por eso miramos hacia el futuro”.

En esta línea, Roberto Lavagna indicó que “se trata de dos gobiernos con políticas totalmente distintas, uno más populista, otro con predominancia del sector financiero, pero con iguales resultados”.

Consultado sobre la gestión del Gobierno actual, el precandidato a Presidente expresó: “El ingreso per capita de los argentinos es menor que en 2015 porque tuvimos 3 años recesivos, además hay inflación, falta inversión, se perdieron 300 mil empleos en blanco, la pobreza alcanzó a más de la mitad de los jóvenes menores de 17 años” y añadió que “muchas cosas venían mal, pero las han empeorado, por ejemplo la inflación real, que era del 25% cuando recibieron el gobierno, ha saltado a 40%”.

En referencia al anterior gobierno, Lavagna indicó que “los últimos 4 años de gestión de Cristina fueron de estancamiento, por eso decimos que el país no crece hace 8 años”

“La economía no es todo, pero condiciona la obra pública, por ejemplo, y la falta de recursos deteriora la educación y la salud”, manifestó Lavagna en diálogo con el programa “De haberlo sabido” emitido por Radio Con Vos, donde agregó: “Nuestra propuesta tiene que ver con lo que hicimos en 2002 para salir de la crisis del derrumbe de la convertibilidad, que fue combinar una economía creciendo 9% por año durante 5 años basado en el consumo, la inversión y las exportaciones”.

“Donde se consume y no se produce, termina habiendo inflación, como pasó en el Gobierno anterior”, en tanto que la gestión actual “prometió una lluvia de inversiones que no llegó nunca porque en un mercado interno sin demanda no hay rentabilidad”.

Tras señalar que “si las cosas fueran más serias, no estaríamos donde estamos” y que “la dirigencia política no funciona a la altura de lo que Argentina le puede dar a sus habitantes en función de los recursos que tenemos”, Lavagna explicó algunas de las medidas a implementar para reactivar la economía.

“Para que la economía arranque, hay que ponerle plata en el bolsillo a los argentinos, devolverles progresivamente el 16% del salario que perdieron, subiendo el salario mínimo por ejemplo; bajar los impuestos sobre todo a pequeñas y medianas empresas que reinviertan o generen puestos de trabajo. Nuestra economía, por los recursos que tenemos, debería crecer a una velocidad crucero de 4% por año”, sostuvo.

Acerca del acuerdo con el FMI, Lavagna contó que “la gente del Fondo nos visitó y les dijimos que es imprescindible una renegociación, ellos ya lo saben” y subrayó que “la clave no es lo que ellos piden, sino la posición que tenemos nosotros como país”.

“Si agachamos la cabeza y firmamos, tenemos un programa como el de ahora. Si lo usamos con fines populistas y llenamos las calles de gente contra el Fondo, probablemente nos aislemos del mundo. Ni la aceptación total, ni la violencia inútil. Hay que demostrar apoyo interno del país porque el respaldo y la seriedad técnica, hacen que tomen una posición distinta a venir y dar órdenes”, concluyó.

