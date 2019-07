La UTA acompaña las políticas de gratuidad en los boletos estudiantiles y jubilados

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) por medio de un comunicado de prensa, sentó su posición respecto a la gratuidad del boleto gratuito para los estudiantes por medio del siguiente comunicado:

Ante publicaciones que expresan que desde la UTA pretendemos que se supriman algunos sectores de gratuidad del boleto, más específicamente el de los universitarios, hacemos saber a toda la comunidad y en especial a la estudiantil que, como trabajadores, aceptamos y acompañamos la GRATUIDAD del boleto Estudiantil de todos los niveles, asi como el de los jubilados.

Entendemos que la gratuidad social del boleto del transporte colectivo, implementado por el gobierno provincial, es mucho más que una conquista social de todos los salteños; es ya un derecho adquirido que no podemos soslayar si pensamos en el futuro de nuestros hijos y el bienestar presente de nuestros abuelos.

Es por eso que, a pesar de que seguimos en la lucha por un salario digno, no es nuestra intención decir que la misma sea satisfecha afectando recursos destinados a un franja importante de nuestra comunidad, que hoy ostenta el derecho a estudiar, preparándose para el futuro a través del boleto gratuito que aporta, sin resentimiento, la sociedad salteña a través de sus impuesto y que el Estado provincial ha decidido volcar en beneficio de los que , por escasez de recursos, no podía ni comenzar o seguir y terminar sus estudios (primario, secundario, terciarios y universitario).

Y creemos que de igual manera ocurre con nuestros abuelos que, es un justo reconocimiento a toda una vida de esfuerzos con su trabajo y entrega a la grandeza de la provincia y el país.

Siempre lo hemos hecho, y seguiremos acompañando esta política de gratuidad. Porque creemos en el esfuerzo solidario de toda nuestra comunidad y de todos nosotros como trabajadores.

Y si creeos que nuestra lucha se debe enmarcar en un clima de razonabilidad y solidaridad, defendiendo a ultranza nuestros derechos a contar con un salario digno; responsabilidad que debe recaer en las empresas que son nuestras patronales y el Estado provincial garantizar que eso se cumpla.