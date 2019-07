Zottos ante las crisis intercosecha: “Tenemos que buscar soluciones ejecutivas para los trabajadores rurales”

El diputado nacional Andrés Zottos expresó: “Tendremos que encontrar los salteños nuestros propios mecanismos frente a la emergencia gravísima de los agricultores que siguen sin cobrar el beneficio del programa Intercosecha”.

Reveló el legislador que el proyecto de ley que presentó en el Congreso para brindar una solución definitiva a esta situación ya obtuvo dictamen de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Agricultura y Ganadería, y la Comisión de Presupuesto y Hacienda , no obstante “está claro que los tiempos legislativos no están a la altura de las urgencias de los ciudadanos, que necesitan estos recursos básicos para la supervivencia y no pueden seguir esperando”.

La iniciativa, de la que también tomaron parte otros legisladores, prevé una ayuda económica no remunerativa mensual durante el receso estacional, que en ningún caso podrá ser inferior al 80% del valor de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, para beneficiar a trabajadoras y trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial, que se encuentren inactivos durante el período entre cosechas de los cultivos en los que se ocupan; además se trata de promover la mejora de sus condiciones de empleabilidad y de inserción laboral.

En este mismo sentido del diputado consideró que deberían convocarse tanto las autoridades provinciales como sus pares legisladores nacionales y locales para buscar una solución ejecutiva e inmediata desde la propia política salteña, hasta tanto la legislación esté operativa y los fondos garantizados.

“La gente no da más” -dijo Zottos- porque “a la paralización de la economía se suman las asimetrías productivas de muchas economías de las regionales, cuyas soluciones todavía parecen estar lejos de las prioridades de la agenda de la política nacional”.

“Vengo diciendo hace tiempo -agregó- que los salteños debemos tomar las riendas de muchos de los temas que nos afligen, porque con el pasar de los días solo vemos que lo que más aumenta son los niveles de injusticia, y nuestra tarea es trabajar para que esto no siga sucediendo”.

En Salta hay unos 20.000 trabajadores rurales que están afectados por esta problemática, y sufren retrasos en el cobro de sus beneficios sin que se les dé certezas sobre su situación.

