Tras la Asamblea Docente en Rosario de la Frontera, los docentes vuelven al paro por tiempo indeterminado
En el día de ayer y en Rosario de la Frontera se llevó a cabo la Asamblea programada por parte de los docentes autoconvocados. En la reunión se determinó que volverán al paro y por tiempo indeterminado a partir de mañana lunes 15 de julio.
Mediante un parte de prensa expresaron lo siguiente:
EN EL DÍA DE LA FECHA SÁBADO 13 DE JULIO DEL 2019 A HS 16:00 EN LA CIUDAD DE ROSARIO DE LA FRONTERA, SE LLEVA A CABO LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LOS DOCENTES AUTOCONVOCADOS DE LA ASAMBLEA DE LA PLAZA CON LA PRESENCIA DE DELEGADOS DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: ROSARIO DE LERMA, CERRILLOS, LA CANDELARIA, SAN MARTÍN, METÁN, CAFAYATE, CAPITAL, LA CALDERA, SAN ANTONIO DE LOS COBRES, SANTA VICTORIA, JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, ROSARIO DE LA FRONTERA, GÜEMES Y DOCENTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA, PRESIDIENDO LA MESA DE CONDUCCIÓN LA PROFESORA MARÍA RAMIS, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ANFITRIÓN.
MOCIONES APROBADAS
* QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL RESPONDA Y ASUMA El PAGO POR EL CÓDIGO 693 FONDO COMPENSADOR INCORPORÁNDOLO EN EL PRESUPUESTO EDUCATIVO DE LA PROVINCIA 2020.
* REINTEGRAR LO DESCONTADO HASTA LA FECHA DEL FONDO COMPENSADOR CÓDIGO 693.
* EXIGIR A LA CÁMARA DE SENADORES POR MEDIO DE UNA NOTA EL TRATAMIENTO DEL MISMO.
* QUE EL IMPUESTO A LAS GANACIAS SE REALICE SOBRE EL SUELDO BÁSICO Y NO SOBRE EL SUELDO BRUTO.
* TITULARIZACIÓN DE TODOS LOS NIVELES, CON PARTICIPACIÓN DE VEEDORES REPRESENTATES DE LOS DOCENTES AUTOCONVOCADOS DE LA PLAZA, PARA ASEGURAR LAS TRANSFERENCIAS DE LAS MISMAS.
* QUE LA CLÁUSULA DE REDETERMINACIÓN SEGÚN EL DECRETO 380/19 SE CUMPLA EN FORMA INDEPENDIENTE DE LOS PORCENTAJES YA FIJADOS EN EL MENCIONADO DECRETO, QUE EL 3,5 SEA SUMATORIO, LO CUAL NO ESTÁ ESPECIFICADO EN EL DECRETO 974/19.
* REAPERTURA INMEDIATA DE PARITARIAS.
* QUE EL PAGO DE TRANSPORTE SEA EN RELACIÓN A LOS KM RECORRIDO Y AL VALOR COMBUSTIBLE CON UN IMPACTO SUSTANCIAL EN EL BOLSILLO.
* VINCULAR LAS HORAS CÁTEDRAS AL CARGO DE MAESTRO DE GRADO HASTA CUMPLIMENTAR LAS 30HS.
* DESCONGELAR LOS PORCENTAJES DE ZONAS DESFAVORABLES.
* SOLICITAR QUE EL MÉDICO AUDITOR DE MÁS SALUD RESPETE LOS DÍAS OTORGADOS POR EL MÉDICO DE CABECERA.
* POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE DETERMINA EN ASAMBLEA
*PARO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTIR DEL LUNES 15 Y MOVILIZACIÓN CON ENTREGA DE PETITORIO EN EL GRAND BOURG.
RECHAZO AL DECRETO 947 Y APERTURA DE PARITARIAS.