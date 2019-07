Torneo Nacional de Softbol Femenino y Capacitación Arbitral

Durate todo el día de hoy se disputaron juegos de la Sexta Edición del Torneo Nacional de Softbol Femenino, denominado Salta la Linda, en las canchas de Cachorros y Santana, participan en total seis equipos provenientes de las provincias de Entre Ríos, Tucumán y Salta.

Por su parte el experimentado árbitro argentino Jorge Brugorello permanece en la Ciudad de Salta para colaborar y ayudar al crecimiento de los árbitros Salteños. Jorge «Coco» Brugorello Trabaja aportando sus conocimientos en colaboración de Carlota Vallejos Jefa de Árbitros de la Liga Salteña de Softbol.

Los equipos que participan de este torneo son Facdef de Tucumán, Don Bosco de Paraná y los equipos Salteños de Cachorros Blanco, Santana Negro, Cachorros Azul y Santana Amarillo.

Los Primeros encuentros dieron estos resultados:

Cachorros Azul 12 Vs Don Bosco 1

Cachorros Blanco 7 Vs Cachorros Azul 8

SantAna amarillo 18 Vs SantAna Negro 9

Santa Ana amarillo 8 Vs Don Bosco 11

Facdef 9 Vs Cachorro Blanco 4

