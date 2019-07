Descartan que circule en Argentina el arenavirus que causó alarma en Bolivia

Ante informaciones periodísticas sobre la supuesta aparición de una enfermedad desconocida en Bolivia, que podría transmitirse a través de la hoja de coca, la directora de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública, Griselda Rangeón, explicó que se trata de la fiebre hemorrágica boliviana (FHB), que se conoce en ese país desde mediados del siglo pasado y es producida por una especie de arenavirus, que no está presente en el territorio salteño ni en toda la Argentina.

“En nuestro país, desde la década del 50, se conoce el arenavirus de la especie denominada Junín, que se localiza exclusivamente en la pampa húmeda, donde vive un roedor llamado ´ratón maicero´, que como su nombre lo indica, vive en ambientes donde se cultiva maíz. Este roedor es el vector de la fiebre hemorrágica argentina (FHA), para la cual se ha desarrollado una vacuna cuya dosis se coloca por única vez a las personas que pueden estar expuestas debido a las labores agrícolas o por vivir en zonas de riesgo.

En Bolivia, la especie propia de la zona es el virus Machupo y para la fiebre hemorrágica boliviana no existe vacuna porque no se la ha desarrollado. En Venezuela hay otro virus, el Guanarito, que es distinto a los demás. Es decir que estamos en presencia de una enfermedad que ya se conocía desde hace muchos años, no es nueva”.

En cuanto a la transmisión por la hoja de coca, la funcionaria dijo que es muy poco probable, ya que el virus está en la orina y heces de los roedores e ingresa al organismo humano a través de las vías respiratorias. Dado que desde el momento en que se recoge la hoja de la planta hasta que llega al consumidor pasa un tiempo considerable, el virus no tendría posibilidad de subsistir.

“El virus que provoca la fiebre hemorrágica argentina no se transmite de persona a persona; cabe la posibilidad de que en el caso boliviano se esté dando de esa manera, pero eso no está comprobado aún” dijo, y recordó que ante cualquier dificultad respiratoria, fiebre alta y sostenida o sospecha de enfermedad, se debe consultar de inmediato al médico.

