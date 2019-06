Sáenz: «La carta de presentación de los políticos es mostrar lo que hicimos por Salta. La mía, es lo que hice en la Capital»

En el mediodía de ayer, Gustavo Sáenz visitó la localidad de Vaqueros, donde se reunió en la Municipalidad con el intendente Daniel Moreno. Conversaron sobre las necesidades de la zona y las acciones que lleva adelante el municipio. Luego, recorrieron el acueducto que se construye para dotar de agua potable a un sector de la localidad.

Sáenz y Moreno, también recorrieron el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Vaqueros junto a la encargada María Noel «Nola» López, quien le contó todas las actividades que se realizan allí, que son gratuitas y van desde talleres de artes y oficios, centro de mediación, consultorios médicos y un punto digital.

Posteriormente, visitaron al cura párroco de la iglesia «De la Resurrección del Señor y de Nuestra Señora de Aparecida», Martín Farfán, quien también asiste a más de 100 chicos. El lugar cuenta con un Espacio de Primera Infancia donde acuden 60 niños, quienes comen allí. Además, se les da el almuerzo a más de 20 adultos, se asiste a una familia en situación de calle y acuden 2 chicos con discapacidad. Brinda asistencia psicomotriz, el único de la zona, y además, posee una enfermería.

Por último, se reunió con el concejal Sergio Ávalos, la senadora provincial por el departamento de La Caldera, Silvia Abilés y el senador por Guachipas, José Ibarra; además estaban presentes vecinos y dirigentes del departamento de La Caldera, quienes le manifestaron su acompañamiento, coincidiendo en que «juntos buscamos soluciones, pensando en el presente y futuro de los salteños»

En dialogo con la prensa, Sáenz resaltó: «Creo que la carta de presentación de los políticos es mostrar lo que hicimos por Salta. La mía, es lo que hice en la Capital. También considero que quienes gobiernen y representen a los salteños deben ser personas que defiendan a la patria chica, no necesitamos levantamanos de los gobiernos de turno, porque hace muchos años que la provincia tiene los mismos problemas. Pasan los gobiernos y los problemas quedan: falta de oportunidades para los jóvenes, de trabajo, de obras de infraestructura, deficiencia en el sistema de salud. Para resolver estas cosas es que debemos unirnos y no seguir haciendo hincapié en las diferencias porque así no llegamos a ningún lado. Estoy seguro que Salta tiene futuro, solo hay que saber generar oportunidades de crecimiento».

