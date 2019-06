Condenado a ocho años de prisión por abuso sexual

La jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal interina de la Sala I del Tribunal de Juicio, condenó en audiencia de juicio abreviado a F. R. V. (46) a la pena de ocho años de prisión.

El imputado fue considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y la convivencia preexistente, en concurso real con abuso sexual simple continuado agravado por la convivencia preexistente, coacción agravada por el uso de arma y coacción.

La jueza ordenó que el condenado sea trasladado a la Unidad Carcelaria 1. También dispuso que se le extraiga material genético en el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, el 27 de febrero de 2019. Al momento de los hechos, la menor tenía 14 años de edad. La mujer manifestó que ese día, alrededor de las 9, salió de su domicilio para dirigirse a la escuela Fragata Libertad y dejó a su hija C. L. C. de 14 años en la casa, a cargo de sus hermanitos de 11 y 9 años. Al regresar, encontró a su hija C. L. C. llorando. Cuando le preguntó qué le había pasado, le contó que su tío F. R. V. (hermanastro de la denunciante) había entrado a la casa y, al ver que sus hermanitos estaban comiendo golosinas en una habitación mientras ella dormía en la otra, se acercó, le colocó un cuchillo en el cuello y la sometió a tocamientos en sus partes íntimas. El imputado la amenazó con matarla si contaba lo sucedido. La damnificada le dijo a su madre que F. R. V. la molestaba desde hacía un mes, con tocamientos, y la amenazaba con matarla a ella y a su familia si revelaba los abusos.

